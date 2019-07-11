В генконсульстве рассказали о погибших в Греции россиянах

АФИНЫ, 11 июл — РИА Новости. Генеральное консульство России в Салониках подтвердило, что во время урагана на полуострове Халкидики погибли двое россиян. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул Александр Щербаков.

"Речь идет о российской семье из пяти человек — муж, жена, трое детей. В результате сильнейшей грозы, которая сопровождалась шквалистым ветром, погибли двое. Отец с совсем маленьким сыном — ему нет еще и двух лет — пытались, видимо, найти убежище от дождя под деревом, но дерево рухнуло и просто погребло россиян под собой. Когда их доставили в ближайшую клинику, врачи констатировали, что смерть наступила мгновенно", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, все произошло в местечке Неа Потидия на "первом пальце" полуострова Халкидики, возле гостиницы Potidia Palace.

Сейчас генконсульство занимается вопросом отправки тел погибших на родину и помогает семье с выездом, добавил Щербаков.

По его словам, больше никто из россиян при урагане не пострадал.

Всего из-за урагана, обрушившегося на Халкидики накануне вечером, погибли шесть человек, один рыбак пропал без вести. Еще около 100 человек получили ранения.