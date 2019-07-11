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РИА Новости

Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы

Вчера, 12:28
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© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю Ситуация в Канске Красноярского края. 3 июля 2019
Ситуация в Канске Красноярского края. 3 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Ранее на местном телеканале "Лимон-ТВ" появилось видео, на котором люди переправляются в ковше экскаватора через водную преграду. Несколько человек садятся в ковш и переправляются через воду. При этом рядом с экскаватором выстроилась очередь из желающих переправиться.
"Из-за слабого контроля со стороны администрации города экскаваторщик, выполняющий данные работы, в качестве так называемой помощи жителям для прохода через разрытую часть использовал ковш экскаватора. Администрации города указано на недопустимость подобных инцидентов и необходимость усилить контроль за работой на объектах. Сейчас глава Канска Андрей Береснев проводит служебное расследование", - цитирует пресс-служба Цыкалова.
Также указано, что Цыкалов поручил обратиться в органы трудовой инспекции и провести проверку соблюдения техники безопасности при проведении работ.
Ситуация в Канске Красноярского края. 3 июля 2019
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Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. В данный момент ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, ситуация находится под контролем.
Из-за большого объема осадков в Приангарье и Красноярском крае на реках Кан, Бирюса, Тасеева, Усолка, Агул, Уда сформировался дождевой паводок. Было подтоплено несколько региональных дорог и населенных пунктов.
В правительстве пояснили, что сейчас Канск почти полностью восстановлен после подтопления. Однако в некоторых районах продолжается работа по отводу воды – в ряде случаев пути воды в виде минидамб встали дороги, которые связывают населенные пункты. Именно такая ситуация и сложилась в поселке строителей в Канске, где, судя по видео, произошла ситуация.
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