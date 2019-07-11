Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы

КРАСНОЯРСК, 11 июл — РИА Новости. Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.

Ранее на местном телеканале "Лимон-ТВ" появилось видео, на котором люди переправляются в ковше экскаватора через водную преграду. Несколько человек садятся в ковш и переправляются через воду. При этом рядом с экскаватором выстроилась очередь из желающих переправиться.

"Из-за слабого контроля со стороны администрации города экскаваторщик, выполняющий данные работы, в качестве так называемой помощи жителям для прохода через разрытую часть использовал ковш экскаватора. Администрации города указано на недопустимость подобных инцидентов и необходимость усилить контроль за работой на объектах. Сейчас глава Канска Андрей Береснев проводит служебное расследование", - цитирует пресс-служба Цыкалова.

Также указано, что Цыкалов поручил обратиться в органы трудовой инспекции и провести проверку соблюдения техники безопасности при проведении работ.

Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. В данный момент ситуация в городе стабилизировалась, восстановлены электроснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, ситуация находится под контролем.

Из-за большого объема осадков в Приангарье и Красноярском крае на реках Кан, Бирюса, Тасеева, Усолка, Агул, Уда сформировался дождевой паводок. Было подтоплено несколько региональных дорог и населенных пунктов.