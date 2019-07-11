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РИА Новости

Ученые начнут постройку крупнейшего телескопа мира на следующей неделе

Вчера, 12:33
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© Фото : TMT Observatory CorporationТак художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США
Так художник представил себе 30-метровый телескоп на горе Мауна-Кеа, разрешение на строительство которого было отозвано судом США
© Фото : TMT Observatory Corporation
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Постройка крупнейшей оптической обсерватории мира, тридцатиметрового телескопа TMT, официально возобновится на следующей неделе вопреки протестам религиозных активистов, не согласных с "осквернением" вершины горы Мауна-Кеа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Гавайских островов.

"После многих лет переговоров, мы готовы начать работу над этим проектом. За последние десять лет мы узнали многое о том, насколько большую роль эта гора играет в жизни всех местных жителей. Мы не игнорируем тех, кто выступает против нашего проекта, и мы уважаем их мнения", — заявил Генри Янг (Henry Yang), председатель правления TMT.

Идея построить еще один большой телескоп на Гавайских островах, в дополнение к обсерватории Кека, зародилась в американской научной среде в 2000 годах, и быстро нашла поддержку в международной среде. Сформировался международный консорциум TMT, который был готов выделить на постройку телескопа более одного миллиарда долларов США.
Местом постройки телескопа, в соответствии с планами TMT, озвученными в 2009 году, должна была стать вершина горы Мауна-Кеа, и в 2011 году получило разрешение на строительство телескопа от местного Бюро природных и земельных ресурсов. Как утверждают представители консорциума, в 2010 году они проводили серию консультаций с местными жителями, и идея постройки телескопа у них не вызывала в то время никаких нареканий.
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Ситуация изменилась в октябре 2014 года, когда началась постройка телескопа. Практически сразу с началом работ на стройплощадке появилась группа активистов, которая вынудила строителей покинуть ее. В результате этого строительство телескопа было отложено сначала до апреля, а затем – до июня и опять остановлено в августе 2015 года, когда прошла серия массовых протестов против строительства ТМТ.
В декабре 2015 года верховный суд Гавайских островов отозвал лицензию на строительство телескопа, обнаружив "нарушения" в процедуре ее выдачи консорциуму TMT, предложив ученым пройти повторную процедуру проверки, которая должна завершиться в ноябре 2016 года. Подобный шаг суда заставил ученых задуматься о других вариантах постройки обсерватории, в том числе о ее переносе на Канарские острова, где подобных проблем с активистами нет.
В конечном итоге судьи заняли сторону ученых и вернули им разрешение на постройку телескопа в июле 2017 года, а чуть позже участники TMT получили разрешение на возобновление строительных работ в обмен на обещание убрать три других обсерватории со склонов Мауны-Кеа и не строить других телескопов в ее окрестностях.
Эти уступки не устроили религиозных деятелей и защитников природы. Они подали апелляцию, на рассмотрение которой у суда ушел еще один год. Вердикт судей остался неизменным – они опять стали на сторону ученых и закрыли этот вопрос для обсуждения.
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Сегодня Дэвид Иге (David Ige), губернатор Гавайских островов, официально заявил о том, что постройка телескопа возобновится в следующий понедельник, так как ученые исполнили все обещания, которые они дали два года назад, и чиновники были довольны результатами их действий.
"Мы боремся не за культуру и не против науки, а за то, чтобы напомнить людям, что новые открытия не должны свершаться любой ценой, особенно за счет нашей культуры и экологии. Мы никогда не запретили бы кому-то искать новые знания, однако для этого не обязательно строить обсерватории на костях нашей культуры и в наших священных местах", — заявила Кеалоха Писциотта (Kealoha Pisciotta), лидер протестующих.
По ее словам, активисты по-прежнему не согласны с позицией ученых и властей острова, отмечая, что консорциум TMT не исполнил одно из важнейших обязательств и не представил банковских гарантий на всю сумму проекта – 1,4 миллиарда долларов США.
Подобные документы, как считает Писциотта, обеспечили бы сохранность природы и культурного наследия горы Мауна-Кеа в том случае, если строительство телескопа будет свернуто из-за недостатка средств. Лидер движения KAHEA отметила, что их отсутствие говорит о том, что ученые планируют возложить эту ношу на всех жителей и бюджет Гавайских островов.
Как отметили активисты на своей странице в Facebook, они уже подготовили судебный иск в адрес TMT, под которым подписались десятки религиозных лидеров и представителей различных экологических движений. Помимо этого, они готовят еще две претензии в адрес ученых, которые, как они надеются, позволят им остановить постройку крупнейшего телескопа мира.
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