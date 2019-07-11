Рада приняла избирательный кодекс, предполагающий введение открытых списков

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Парламент Украины принял проект избирательного кодекса, который предусматривает введение так называемых открытых региональных списков.

Такое решение в четверг поддержали 230 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу после опубликования в официальной прессе.

Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.

Кодекс должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Согласно документу, вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.

В бюллетене будет только две графы: "номер партии, за которую отдаете свой голос" и "номер кандидата в народные депутаты по партийному списку". В них надо будет вписать порядковый номер партии и кандидата. Если кандидат в депутаты наберет соответствующее число голосов избирателей, он сможет переместиться вверх по списку или наоборот опуститься вниз.

Депутатские мандаты будут распределять пропорционально по результатам выборов. Чем больше будет поддержка партии, тем больше мандатов она получит. Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе.

Проходной барьер останется на уровне 5%.

Последние выборы в парламент прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина — в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином избирательном кодексе.