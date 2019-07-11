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РИА Новости

Рада приняла избирательный кодекс, предполагающий введение открытых списков

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019. Архивное фото
КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Парламент Украины принял проект избирательного кодекса, который предусматривает введение так называемых открытых региональных списков.
Такое решение в четверг поддержали 230 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу после опубликования в официальной прессе.
Новый избирательный кодекс унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. Так, избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении проходного барьера попадет в парламент. Согласно новому документу, предполагается обязательное обучение кандидатов, которые будут работать в избирательных комиссиях, и их сертификация. Кроме того, планируется уменьшить количество политической агитации на телевидении.
Кодекс должен вступить в силу с 1 декабря 2023 года. Согласно документу, вместо более чем 200 одномандатных округов будет создано 27 региональных. В каждом округе партия будет формировать свой список кандидатов. И партия, и кандидаты получат свои порядковые номера. Чтобы избиратели их не забыли, все списки повесят в каждой кабинке.
В бюллетене будет только две графы: "номер партии, за которую отдаете свой голос" и "номер кандидата в народные депутаты по партийному списку". В них надо будет вписать порядковый номер партии и кандидата. Если кандидат в депутаты наберет соответствующее число голосов избирателей, он сможет переместиться вверх по списку или наоборот опуститься вниз.
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Депутатские мандаты будут распределять пропорционально по результатам выборов. Чем больше будет поддержка партии, тем больше мандатов она получит. Места в сессионном зале займут те кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе.
Проходной барьер останется на уровне 5%.
Последние выборы в парламент прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина — в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином избирательном кодексе.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Они еще пройдут по прежней смешанной системе.
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