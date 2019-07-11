У депутата, указавшего доход в три копейки, нашли скрытый заработок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл — РИА Новости. Депутат Заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш, который задекларировал за 2018 год доход в три копейки, скрыл свой заработок, заявили в прокуратуре региона.

В надзорном ведомстве проверили декларацию и выяснили, что Труш только в декабре 2018 года заработал более 92 тысяч рублей.

Прокурор Приамурья Руслан Медведев внес представление спикеру регионального парламента для устранения нарушений.

Ранее Труш рассказал РИА Новости, что в Заксобрании он трудится на общественных началах, денег не получает, а зарабатывает заказами по дизайну интерьера, "выходит на объекты как консультант и работает руками, выпиливает, декорирует как разнорабочий".

В своем инстаграме депутат пояснял, что он будет "работать самозанятым и не платить налоги", пока закон "позволяет это делать".