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2019-07-11T12:03Z
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РИА Новости

У депутата, указавшего доход в три копейки, нашли скрытый заработок

Вчера, 12:03
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© Канал Сергея Труша на YoutubeДепутат законодательного собрания Амурской области ЛДПР Сергей Труш
Депутат законодательного собрания Амурской области ЛДПР Сергей Труш
© Канал Сергея Труша на Youtube
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл — РИА Новости. Депутат Заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш, который задекларировал за 2018 год доход в три копейки, скрыл свой заработок, заявили в прокуратуре региона.
В надзорном ведомстве проверили декларацию и выяснили, что Труш только в декабре 2018 года заработал более 92 тысяч рублей.
Конверт с налоговой декларацией
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Прокурор Приамурья Руслан Медведев внес представление спикеру регионального парламента для устранения нарушений.
Ранее Труш рассказал РИА Новости, что в Заксобрании он трудится на общественных началах, денег не получает, а зарабатывает заказами по дизайну интерьера, "выходит на объекты как консультант и работает руками, выпиливает, декорирует как разнорабочий".
В своем инстаграме депутат пояснял, что он будет "работать самозанятым и не платить налоги", пока закон "позволяет это делать".
В декларации за 2017 год у Труша вообще не было указано какого-либо дохода. Депутат владеет квартирой площадью 49,1 квадратного метра, транспортных средств у него нет.
Председатель Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад
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Обсудить 17
ЛДПРАмурская областьПолитика
Популярные комментарии
дурацкая так-то ситуация. у депутата квартира 49м, он работает на обычно работе, на себя, а в Заксобрании - на общественных началах. но нет, надо теперь будет полоскать его, а не тех, кто укрывает недвижимость за рубежом и миллионы на счетах любовниц.(
11 июля, 12:24
Евгений Д
3810013
Работать на обычной работе и «на себя» - разные вещи: уклоняясь от уплаты НДФЛ, он уже тем самым совершает правонарушение.
11 июля, 12:26
Руслан Тлеуж
17210117
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