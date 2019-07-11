Эксперт оценил идею советника Зеленского переименовать Россию

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Озвученная в Киеве идея о переименовании России и русского языка показывает глупость команды президента Украины Владимира Зеленского и не может быть реализована в соответствии с международным правом, заявил РИА Новости экс-гендиректор отделения ООН в Женеве, дипломат, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе.

Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".

"Есть понятие каких-то политических заявлений, а есть понятие глупости. Видимо, команда Зеленского состоит из крайне необразованных и неграмотных людей. Что касается переименования, то этот вопрос решается самим государством с одобрения Организации объединенных наций", - отметил Орджоникидзе. По его мнению, в случае форсирования Киевом этой идеи "глупость господина Зеленского и его советников будет видна всему миру".

Что касается идеи Киева о переименовании русского языка, дипломат отметил что "это их дело, хоть шведско-татарский". "Но официально во всех документах, договорах, соглашениях международных организаций будет называться русский язык", - подчеркнул он.