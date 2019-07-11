Эксперт оценил идею советника Зеленского переименовать Россию

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Озвученная в Киеве идея о переименовании России и русского языка показывает глупость команды президента Украины Владимира Зеленского и не может быть реализована в соответствии с международным правом, заявил РИА Новости экс-гендиректор отделения ООН в Женеве, дипломат, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при ОП РФ Сергей Орджоникидзе.
Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".
"Есть понятие каких-то политических заявлений, а есть понятие глупости. Видимо, команда Зеленского состоит из крайне необразованных и неграмотных людей. Что касается переименования, то этот вопрос решается самим государством с одобрения Организации объединенных наций", - отметил Орджоникидзе. По его мнению, в случае форсирования Киевом этой идеи "глупость господина Зеленского и его советников будет видна всему миру".
Что касается идеи Киева о переименовании русского языка, дипломат отметил что "это их дело, хоть шведско-татарский". "Но официально во всех документах, договорах, соглашениях международных организаций будет называться русский язык", - подчеркнул он.
В качестве примера ситуаций с переименованием стран Орджоникидзе привел распад СССР, в связи с чем в ООН по отдельности принимали все бывшие республики. "Французский постпред, когда дошла очередь до Киргизстана, заявил, что по-французски сказать "Киргизстан" невозможно – надо говорить "Киргизистан", на что я ему довольно жестко возразил: в международном праве есть понятие, что каждое государство называется так, как оно само себя хочет называть, и меня все поддержали. Потому что если идти по пути "на каком языке как это лучше произносить", до маразма можно дойти", - сказал эксперт.