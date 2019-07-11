В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Акция Великобритании по задержанию иранского судна в Гибралтаре возмутительна, при этом Лондон при поддержке США пытается возложить вину за последние обострения в регионе на Тегеран, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Возмутительно, что в условиях, когда Великобритания в качестве ближайшего союзника США совместно с властями Гибралтара предприняла по сути дела акцию, которая не вписывается в требования не просто международного права, но внутреннего законодательства ЕС, которое по нашей оценке не носит экстерриториального характера",- сказал Рябков журналистам.

"В этих условиях продолжаются попытки возложить вину за всю эту сложную обстановку на Исламскую Республику Иран",- добавил замглавы МИД.

В прошлой неделе стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли иранские власти. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.