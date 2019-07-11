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РИА Новости

В МИД назвали задержание иранского судна в Гибралтаре возмутительным

Вчера, 11:14
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Акция Великобритании по задержанию иранского судна в Гибралтаре возмутительна, при этом Лондон при поддержке США пытается возложить вину за последние обострения в регионе на Тегеран, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Возмутительно, что в условиях, когда Великобритания в качестве ближайшего союзника США совместно с властями Гибралтара предприняла по сути дела акцию, которая не вписывается в требования не просто международного права, но внутреннего законодательства ЕС, которое по нашей оценке не носит экстерриториального характера",- сказал Рябков журналистам.
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"В этих условиях продолжаются попытки возложить вину за всю эту сложную обстановку на Исламскую Республику Иран",- добавил замглавы МИД.
В прошлой неделе стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли иранские власти. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.
МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции в воскресенье заявил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.
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Гибралтар – территория, спор по поводу принадлежности которой между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.
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МИД РФСергей РябковВеликобританияГибралтарРоссияИранВ мире
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