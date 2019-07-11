ЛА-ПАС, 11 июл - РИА Новости. Россия и Боливия обсуждают ряд проектов в космической сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

"Боливия в июне предложила нам подумать над учебными программами, над подготовкой специалистов по управлению и обслуживанию спутников связи, над организацией визита одного из российских космонавтов в Боливию. Я направил соответствующее письмо в "Роскосмос", - сказал Спринчан.

Он рассказал, что в департаменте Тариха есть обсерватория, она была создана в 70-е годы вместе с Советским Союзом. В обсерватории работали раньше многие советские специалисты. "Ее практически бессменный директор - выпускник нашего вуза, прекрасно говорит по-русски, сохранил её в трудные годы 90-х и 2000-х", - отметил посол.

"Мы обсудили с директором возможность совместного наблюдения за южным полушарием, обмен сведениями о космическом мусоре. Я направил в "Роскосмос" письмо, ведомство очень заинтересовалось", - добавил он.