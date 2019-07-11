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РИА Новости

Россия и Боливия обсуждают ряд проектов в космической сфере

Вчера, 09:52
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия Владимир Спринчан
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия Владимир Спринчан
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
ЛА-ПАС, 11 июл - РИА Новости. Россия и Боливия обсуждают ряд проектов в космической сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
"Боливия в июне предложила нам подумать над учебными программами, над подготовкой специалистов по управлению и обслуживанию спутников связи, над организацией визита одного из российских космонавтов в Боливию. Я направил соответствующее письмо в "Роскосмос", - сказал Спринчан.
Он рассказал, что в департаменте Тариха есть обсерватория, она была создана в 70-е годы вместе с Советским Союзом. В обсерватории работали раньше многие советские специалисты. "Ее практически бессменный директор - выпускник нашего вуза, прекрасно говорит по-русски, сохранил её в трудные годы 90-х и 2000-х", - отметил посол.
"Мы обсудили с директором возможность совместного наблюдения за южным полушарием, обмен сведениями о космическом мусоре. Я направил в "Роскосмос" письмо, ведомство очень заинтересовалось", - добавил он.
Боливийская делегация во главе с президентом страны Эво Моралесом 11 июля проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте полный текст интервью с послом России в Боливии >>
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