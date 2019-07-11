Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T10:00Z
https://ria.ru/20190711/1556381532.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155638/17/1556381735_0:38:1000:601_1036x0_80_0_0_6785021147994e02575e8297124b06d4.jpg
РИА Новости

Владимир Спринчан: Боливии надо завоевать российский рынок

Вчера, 10:00
90
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЧрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия Владимир Спринчан
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия Владимир Спринчан
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Российские компании готовы предложить целый ряд крупных проектов Боливии. Сегодня в Москву прибывает делегация во главе с президентом этой латиноамериканской страны Эво Моралесом. О том, какие контракты готовятся к подписанию, о сотрудничестве в инфраструктуре и энергетике, о совместных проектах в космической сфере и о том, как Боливия будет привлекать туристов из России, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Боливии Владимир Спринчан. Беседовала Дарья Станиславец.
— Какие проекты обсуждают российские компании в Боливии?
— На повестке дня Газпрома на рынке Боливии есть несколько проектов. Один из них — контракт по добыче газа на месторождении Витиакуа. Речь идет также об экспорте этого газа в соседние страны.
Контракт находится в достаточно продвинутой стадии, боливийская сторона очень бы хотела подписать этот контракт во время визита Эво Моралеса в Москву, обе страны активно работают. Логика наших боливийских друзей понятна: коммерческие контракты не менее важны, чем межведомственные меморандумы о намерениях.
Кроме этого, Боливия и Россия намерены в перспективе сотрудничать в сфере переработки газа, его сжижения и в сфере строительства завода по сборке автомобилей на газовом топливе. Боливийская сторона заинтересована стать центром Латинской Америки по производству автомобилей на газомоторном топливе. Рынок Боливии не такой уж и большой, но вокруг есть страны, где также есть газ для этих целей.
— Какие компании ведут переговоры?
— ГАЗ, УАЗ, КамАЗ. Все в процессе обсуждения, никаких контрактов в данной сфере во время визита Эво Моралеса подписывать пока не планируется.
— Российская компания "Акрон" и боливийская YPFB планируют в рамках визита подписать соглашение о создании совместного предприятия в Латинской Америке по производству удобрений...
— Да. Условие участия боливийцев — это стабильная ежедневная поставка большого объема газа для производства удобрений. При этом предполагается создать возможности экспорта продукции по региону. "Акрон" намерен приобрести предприятие в Бразилии, модернизировать его и через несколько лет начать совместное производство с Боливией. При этом Бразилия не участвует в СП, она лишь продает свой завод.
У Боливии также есть свое производство удобрений, завод строили специалисты из Южной Кореи. Однако в какой-то момент завод встал, и "Акрон" несколько месяцев работал над восстановлением работы этого производства. В условия контракта с "Акроном" входит также техническая поддержка данного предприятия.
— Какие еще инфраструктурные проекты рассматриваются?
— Две наши компании заявили о желании участвовать в тендерах и подали заявки на строительство гидролектростанций. В Боливии есть большие реки с хорошим энергетическим потенциалом в департаментах Кочабамба, Санта-Крус, Тариха. Речь о двух наших компаниях — "Силовые машины" и "РусГидро".
Есть и другие инфраструктурные проекты. Например, есть интерес у наших авиакомпаний принять участие в реконструкции аэропорта города Санта-Крус "Виру-Виру". Речь о компании Ростеха "Азимут", которая участвует с китайскими, корейскими и другими компаниями в тендере. Аэропорт Санта-Круса очень перспективный, он не имеет ограничений по территории, по приему различных типов судов, как, например, аэропорт в Эль Альто, рядом с Ла-Пасом, который находится на высоте свыше четырех тысяч метров над уровнем моря.
Власти Боливии хотят создать транспортный хаб. В Санта-Крусе будут пересекаться проектируемый межокеанский железнодорожный коридор, автомобильные дороги и воздушный транспорт.
РЖД проявил интерес в модернизации железнодорожной системы Боливии в целом, в том числе в рамках межокеанского коридора. Многие годы железным дорогам в стране не уделялось должного внимания. Россия готова помочь, идут переговоры. Мы отправили предложения, боливийцы заинтересованы.
Московские власти заинтересовались подвесной дорогой, которая функционирует в Ла-Пасе, хотят изучить возможность ее использования в России.
Есть предложение нашей компании "Ростех" по участию в проектах в сфере здравоохранения. Боливия сейчас начала модернизацию этой сферы, необходимо строительство новых поликлиник, поставка нового оборудования. Наш Ростех готов участвовать в трех сегментах этого проекта — как раз в части поликлиник и оборудования, а также в повышении квалификации кадров. Речь идет об одной тысяче врачей, которые должны пройти обучение в России. Этот проект прорабатывается с министерством здравоохранения Боливии. Ростех заинтересован именно в комплексном проекте. Эта тема есть в повестке дня, она может прозвучать на переговорах двух президентов так же, как и поставка сельскохозяйственной продукции из Боливию в Россию.
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
3 июля, 10:15
Моралес заявил о заинтересованности Боливии в закупке российского оружия
— О чем идет речь?
— Побывавшая в феврале с визитом делегация Россельхознадзора высоко оценила качество боливийского мяса. Были небольшие вопросы, но ответы на эти вопросы мы буквально на днях отправили в Москву. И на переговорах 11 июля президент Эво Моралес хочет поднять вопрос о поставке в Россию мяса говядины, киноа и других сельхозпродуктов. Но если по мясу уже есть предварительная позитивная оценка Россельхознадзора, за которой может последовать выдача сертификатов производителям, то по зерновым работа пока идет.
Потенциальной темой для обсуждения в будущем может быть поставка боливийского кофе и шоколада. Это продукция высокого качества.
В последние годы в России сельское хозяйство развивалось очень активно, и далеко не каждый продукт наша страна будет поставлять из-за рубежа, поэтому российский рынок надо завоевывать, о чем боливийские друзья прекрасно осведомлены.
— Интересна ли Боливии закупка российской пшеницы?
— Для них дорого покупать нашу пшеницу в больших объемах, они покупают ее в регионе. Но в целом они сконцентрировались на киноа. Власти Боливии продвигают этот продукт на международном рынке, утверждая, что киноа более полезно для здоровья. Уже даже есть хлеб из киноа.
— Интересно ли России и Боливии сотрудничество в космической сфере?
— Да. Боливия в июне предложила нам подумать над учебными программами, над подготовкой специалистов по управлению и обслуживанию спутников связи, над организацией визита одного из российских космонавтов в Боливию. Я направил соответствующее письмо в Роскосмос.
Есть еще один проект в глубокой стадии проработки. В департаменте Тариха есть обсерватория, она была создана в 70-е годы вместе с Советским Союзом. В обсерватории работали раньше многие советские специалисты. Ее практически бессменный директор — выпускник нашего вуза, прекрасно говорит по-русски — сохранил ее в трудные годы 90-х и 2000-х.
Мы обсудили с директором возможность совместного наблюдения за Южным полушарием, обмен сведениями о космическом мусоре. Я направил в Роскосмос письмо, ведомство очень заинтересовалось.
Глава администрации президента Боливии Хуан Рамон Кинтана
27 июня, 11:00
Хуан Рамон Кинтана: Боливия хочет узнать русских не через призму США
— Еще одним сектором экономики является туризм, между тем пока в Боливии не так часто можно встретить путешественников из России. Что делается в этой сфере?
— Я предложил властям Боливии пригласить российские туристические агентства, составить вместе с ними маршруты. Здесь нет так называемого организованного туризма, когда вас встречают и делают тур с гостиницами и экскурсиями по всей стране. Здесь есть отдельные компании, которые буквально ловят людей на улице и предлагают поехать в то или иное место.
Я также начал искать заинтересованных людей из сектора отелей, туризма, кто мог бы помочь в организации приезда российских турагентств.
000000
Обсудить 0
БоливияРоссияИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Многонациональном Государстве Боливия Владимир Спринчан
Россия и Боливия обсуждают ряд проектов в космической сфере
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Моралес отметил важность присутствия России в Латинской Америке
Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 13 июня 2018
Межгосударственные отношения России и Боливии
Директор Институт космических исследований РАН, физик, специалист в области космической плазмы, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович
Анатолий Петрукович: думаю, за 10-15 лет мы найдем полного двойника Земли
Лента
новостей
Рыбопромышленники и ученые поддержали создание в Архангельске НОЦ
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково. 11 июля 2019
Президент Боливии прибыл с рабочим визитом в Москву
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Моралес заявил об интересе к сотрудничеству с Россией в ядерной отрасли
Челябинская область будет развивать торговлю с Польшей, Сербией и Венгрией
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Рябков заявил, что точек соприкосновения с США по Венесуэле пока нет
Сергей Рябков
Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Россия призвала США к диалогу военных по стратегической стабильности
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес во время встречи. 11 июля 2019
Путин оценил перспективы развития отношений России и Боливии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:02В Мытищах полностью потушили пожар на ТЭЦ
02:57В Судане задержали 12 офицеров по подозрению в причастности к перевороту
02:52Пользователи вновь жалуются на работу Twitter, восстановившуюся после сбоя
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
Лента новостейМолния