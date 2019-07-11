Владимир Спринчан: Боливии надо завоевать российский рынок

Российские компании готовы предложить целый ряд крупных проектов Боливии. Сегодня в Москву прибывает делегация во главе с президентом этой латиноамериканской страны Эво Моралесом. О том, какие контракты готовятся к подписанию, о сотрудничестве в инфраструктуре и энергетике, о совместных проектах в космической сфере и о том, как Боливия будет привлекать туристов из России, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Боливии Владимир Спринчан. Беседовала Дарья Станиславец.

— Какие проекты обсуждают российские компании в Боливии?

— На повестке дня Газпрома на рынке Боливии есть несколько проектов. Один из них — контракт по добыче газа на месторождении Витиакуа. Речь идет также об экспорте этого газа в соседние страны.

Контракт находится в достаточно продвинутой стадии, боливийская сторона очень бы хотела подписать этот контракт во время визита Эво Моралеса в Москву, обе страны активно работают. Логика наших боливийских друзей понятна: коммерческие контракты не менее важны, чем межведомственные меморандумы о намерениях.

Кроме этого, Боливия и Россия намерены в перспективе сотрудничать в сфере переработки газа, его сжижения и в сфере строительства завода по сборке автомобилей на газовом топливе. Боливийская сторона заинтересована стать центром Латинской Америки по производству автомобилей на газомоторном топливе. Рынок Боливии не такой уж и большой, но вокруг есть страны, где также есть газ для этих целей.

— Какие компании ведут переговоры?

— ГАЗ, УАЗ, КамАЗ. Все в процессе обсуждения, никаких контрактов в данной сфере во время визита Эво Моралеса подписывать пока не планируется.

— Российская компания "Акрон" и боливийская YPFB планируют в рамках визита подписать соглашение о создании совместного предприятия в Латинской Америке по производству удобрений...

— Да. Условие участия боливийцев — это стабильная ежедневная поставка большого объема газа для производства удобрений. При этом предполагается создать возможности экспорта продукции по региону. "Акрон" намерен приобрести предприятие в Бразилии, модернизировать его и через несколько лет начать совместное производство с Боливией. При этом Бразилия не участвует в СП, она лишь продает свой завод.

У Боливии также есть свое производство удобрений, завод строили специалисты из Южной Кореи. Однако в какой-то момент завод встал, и "Акрон" несколько месяцев работал над восстановлением работы этого производства. В условия контракта с "Акроном" входит также техническая поддержка данного предприятия.

— Какие еще инфраструктурные проекты рассматриваются?

— Две наши компании заявили о желании участвовать в тендерах и подали заявки на строительство гидролектростанций. В Боливии есть большие реки с хорошим энергетическим потенциалом в департаментах Кочабамба, Санта-Крус, Тариха. Речь о двух наших компаниях — "Силовые машины" и "РусГидро".

Есть и другие инфраструктурные проекты. Например, есть интерес у наших авиакомпаний принять участие в реконструкции аэропорта города Санта-Крус "Виру-Виру". Речь о компании Ростеха "Азимут", которая участвует с китайскими, корейскими и другими компаниями в тендере. Аэропорт Санта-Круса очень перспективный, он не имеет ограничений по территории, по приему различных типов судов, как, например, аэропорт в Эль Альто, рядом с Ла-Пасом, который находится на высоте свыше четырех тысяч метров над уровнем моря.

Власти Боливии хотят создать транспортный хаб. В Санта-Крусе будут пересекаться проектируемый межокеанский железнодорожный коридор, автомобильные дороги и воздушный транспорт.

РЖД проявил интерес в модернизации железнодорожной системы Боливии в целом, в том числе в рамках межокеанского коридора. Многие годы железным дорогам в стране не уделялось должного внимания. Россия готова помочь, идут переговоры. Мы отправили предложения, боливийцы заинтересованы.

Московские власти заинтересовались подвесной дорогой, которая функционирует в Ла-Пасе, хотят изучить возможность ее использования в России.

Есть предложение нашей компании "Ростех" по участию в проектах в сфере здравоохранения. Боливия сейчас начала модернизацию этой сферы, необходимо строительство новых поликлиник, поставка нового оборудования. Наш Ростех готов участвовать в трех сегментах этого проекта — как раз в части поликлиник и оборудования, а также в повышении квалификации кадров. Речь идет об одной тысяче врачей, которые должны пройти обучение в России. Этот проект прорабатывается с министерством здравоохранения Боливии. Ростех заинтересован именно в комплексном проекте. Эта тема есть в повестке дня, она может прозвучать на переговорах двух президентов так же, как и поставка сельскохозяйственной продукции из Боливию в Россию.

— О чем идет речь?

— Побывавшая в феврале с визитом делегация Россельхознадзора высоко оценила качество боливийского мяса. Были небольшие вопросы, но ответы на эти вопросы мы буквально на днях отправили в Москву. И на переговорах 11 июля президент Эво Моралес хочет поднять вопрос о поставке в Россию мяса говядины, киноа и других сельхозпродуктов. Но если по мясу уже есть предварительная позитивная оценка Россельхознадзора, за которой может последовать выдача сертификатов производителям, то по зерновым работа пока идет.

Потенциальной темой для обсуждения в будущем может быть поставка боливийского кофе и шоколада. Это продукция высокого качества.

В последние годы в России сельское хозяйство развивалось очень активно, и далеко не каждый продукт наша страна будет поставлять из-за рубежа, поэтому российский рынок надо завоевывать, о чем боливийские друзья прекрасно осведомлены.

— Интересна ли Боливии закупка российской пшеницы?

— Для них дорого покупать нашу пшеницу в больших объемах, они покупают ее в регионе. Но в целом они сконцентрировались на киноа. Власти Боливии продвигают этот продукт на международном рынке, утверждая, что киноа более полезно для здоровья. Уже даже есть хлеб из киноа.

— Интересно ли России и Боливии сотрудничество в космической сфере?

— Да. Боливия в июне предложила нам подумать над учебными программами, над подготовкой специалистов по управлению и обслуживанию спутников связи, над организацией визита одного из российских космонавтов в Боливию. Я направил соответствующее письмо в Роскосмос.

Есть еще один проект в глубокой стадии проработки. В департаменте Тариха есть обсерватория, она была создана в 70-е годы вместе с Советским Союзом. В обсерватории работали раньше многие советские специалисты. Ее практически бессменный директор — выпускник нашего вуза, прекрасно говорит по-русски — сохранил ее в трудные годы 90-х и 2000-х.

Мы обсудили с директором возможность совместного наблюдения за Южным полушарием, обмен сведениями о космическом мусоре. Я направил в Роскосмос письмо, ведомство очень заинтересовалось.

— Еще одним сектором экономики является туризм, между тем пока в Боливии не так часто можно встретить путешественников из России. Что делается в этой сфере?

— Я предложил властям Боливии пригласить российские туристические агентства, составить вместе с ними маршруты. Здесь нет так называемого организованного туризма, когда вас встречают и делают тур с гостиницами и экскурсиями по всей стране. Здесь есть отдельные компании, которые буквально ловят людей на улице и предлагают поехать в то или иное место.