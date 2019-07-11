Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг информацию СМИ о попытке кораблей исламской республики задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе, передает Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг информацию СМИ о попытке кораблей исламской республики задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе, передает Fars

"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят", — приводит агентство слова министра иностранных дел.

Похожее заявление сделали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана).

В распространенном релизе говорится, что патрули ВМС КСИР несут службу в обычном режиме, с точностью выполняя возложенные на них функции, и что "за прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими".

Инцидент с British Heritage

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежащих Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

Однако сопровождавший судно фрегат королевского флота HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить танкер, "что они и сделали", отмечает телеканал.

В Пентагоне заявили , что мировое сообщество должно отреагировать на угрозу судоходству в районе Ирана.

Ранее на этой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что Белый дом планирует создать международную коалицию для патрулирования в водах около Ирана и Йемена.

В Москве следят за ситуацией, в МИД отметили, что риски конфронтации в регионе усилились. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Россия готова оказать поддержку по деэскалации.

Отношения Вашингтона и Тегерана

Инцидент в среду стал далеко не первым за последнее время в районе Ирана и его территориальных вод.

В конце июня иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство исламской республики. В Пентагоне утверждают, что самолет не вторгался в Иран.

В середине июня в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера. США обвинили в случившемся Тегеран. В Иране опровергли причастность к инциденту.