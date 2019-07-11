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2019-07-11T09:16Z
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РИА Новости

Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер

Вчера, 09:09
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг информацию СМИ о попытке кораблей исламской республики задержать британское судно British Heritage в Ормузском проливе, передает Fars.

"То, что они сами утверждают, то, о чем они сами говорят, направлено на эскалацию напряженности. Эти заявления ничего не стоят", — приводит агентство слова министра иностранных дел.

Похожее заявление сделали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана).
В распространенном релизе говорится, что патрули ВМС КСИР несут службу в обычном режиме, с точностью выполняя возложенные на них функции, и что "за прошедшие 24 часа они не взаимодействовали с какими-либо иностранными кораблями, в том числе британскими".
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Инцидент с British Heritage

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Минобороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежащих Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Ормузском проливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
Однако сопровождавший судно фрегат королевского флота HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить танкер, "что они и сделали", отмечает телеканал.
В Пентагоне заявили, что мировое сообщество должно отреагировать на угрозу судоходству в районе Ирана.
Ранее на этой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что Белый дом планирует создать международную коалицию для патрулирования в водах около Ирана и Йемена.
В Москве следят за ситуацией, в МИД отметили, что риски конфронтации в регионе усилились. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что Россия готова оказать поддержку по деэскалации.
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Отношения Вашингтона и Тегерана

Инцидент в среду стал далеко не первым за последнее время в районе Ирана и его территориальных вод.
В конце июня иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство исламской республики. В Пентагоне утверждают, что самолет не вторгался в Иран.
В середине июня в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера. США обвинили в случившемся Тегеран. В Иране опровергли причастность к инциденту.
Диалог двух стран остается напряженным на протяжении нескольких десятилетий, между ними нет дипломатических отношений. Вашингтон регулярно обвиняет Тегеран в поддержке террористов, нарушении прав человека, развитии ядерной программы.
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Персидский заливВеликобританияИранВ мире
Популярные комментарии
Пять малых кораблей, ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, принадлежавших Ирану. Предположительно министерство обороны США нагло врёт.
11 июля, 09:37
Николай Боровов
6660006
с порошком в пробирке больше в ООН не сунешься, закидают туалетной бумагой исключительных..нашли новый способ развязать войну, мол напали басурманы на мирно плывущий таз.
11 июля, 09:49
Владимир Всемогущий
5030002
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