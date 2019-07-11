Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Угроза судоходству в Ормузском проливе и других международных водных путях в районе побережья Ирана требует ответа международного сообщества, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Так в ведомстве прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о попытке иранских ВМС задержать британский танкер British Heritage.

"Мировая экономика зависит от свободного потока торговли, и все страны обязаны защищать и сохранять эту основу глобального процветания", — сказал агентству представитель пресс-службы Центрального командования Соединенных Штатов Билл Урбан.

Ранее на этой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что Белый дом планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.

В июне госсекретарь Майк Помео озвучивал аналогичную мысль. Уточнялось, что для противодействия Тегерану могут объединиться страны Персидского залива, Европы и Азии.

Отношения Вашингтона и Тегерана

Инцидент в среду стал далеко не первым за последнее время в районе Ирана и его территориальных вод.

В конце июня иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство исламской республики. В Пентагоне утверждают, что самолет не вторгался в Иран.

В середине июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера. США обвинили в случившемся Тегеран. В Иране отвергли причастность к инциденту.