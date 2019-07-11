В Дагестане при пожаре в частном доме погиб мужчина и двое детей

МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Дедушка и двое внуков погибли при пожаре в частном доме в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

По данным ГУ МЧС по республике, пожар произошел в ночь на четверг в селении Крайновка Кизлярского района в одноэтажном частном жилом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

"В селе Крайновка в результате пожара в частном доме погибли три человека, из них двое детей. Дедушка и внуки 7 и 9 лет", - рассказал председатель Минздрава.