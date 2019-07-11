В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ

Поезд, перевозивший людей из Кветты в Лахор, на полном ходу врезался в стоявший в городе Рахимъяр-Хар товарный поезд. Согласно предварительным данным, первый состав двигался не по своему пути. Среди пострадавших - девять женщин и 11 детей, информирует телеканал. В настоящее время всех раненых доставляют в близлежащие больницы.