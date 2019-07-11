В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Поезд, перевозивший людей из Кветты в Лахор, на полном ходу врезался в стоявший в городе Рахимъяр-Хар товарный поезд. Согласно предварительным данным, первый состав двигался не по своему пути. Среди пострадавших - девять женщин и 11 детей, информирует телеканал. В настоящее время всех раненых доставляют в близлежащие больницы.
Власти опасаются, что число погибших со временем может значительно возрасти. Ведется расследование случившегося.