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2019-07-11T07:47Z
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РИА Новости

В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ

Вчера, 07:47
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Поезд, перевозивший людей из Кветты в Лахор, на полном ходу врезался в стоявший в городе Рахимъяр-Хар товарный поезд. Согласно предварительным данным, первый состав двигался не по своему пути. Среди пострадавших - девять женщин и 11 детей, информирует телеканал. В настоящее время всех раненых доставляют в близлежащие больницы.
Власти опасаются, что число погибших со временем может значительно возрасти. Ведется расследование случившегося.
На месте столкновения пассажирского поезда с грузовой автоцистерной с дизельным топливом в Адыгее. 1 июня 2019
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