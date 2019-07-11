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РИА Новости

В РАН рассказали о сотрудничестве России и США в деле освоения Луны

Вчера, 07:01
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия и США могут подставить друг другу плечо в деле освоения Луны, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
"Сейчас основная тема в освоении Луны – это безопасность. Вопрос спасения, сохранения программы после какой-либо аварии очень существенный. И здесь, как показывает опыт МКС, Россия и США являются единственными партнерами, которые могут подставить друг другу плечо. И стратегический уровень сотрудничества заключается именно в этом, а не в том, кто кого на Луне обгонит", - заявил он.
По его словам, для России стратегическими партнерами в освоении Луны и в фундаментальных исследованиях остаются США и Европа.
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