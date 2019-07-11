В РАН исключили возможность новой космической "гонки" между Россией и США

"Конечно, такой гонки, которая была 50 лет назад, не будет по определению. Потому что тогда "космическая гонка" отнимала несколько процентов бюджета страны. Это было перенапряжение и для США, и для Советского Союза. Сегодня космическая отрасль, какой бы она ни была, занимает существенно меньшую долю от общей экономики. Поэтому такого перенапряжения, когда вся страна работает на то, чтобы что-то улетело в космос, больше не будет", - заявил он.