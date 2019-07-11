В РАН исключили возможность новой космической "гонки" между Россией и США

ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Такой космической "гонки", которая была между Россией и США полвека назад в настоящее время уже не будет, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
"Конечно, такой гонки, которая была 50 лет назад, не будет по определению. Потому что тогда "космическая гонка" отнимала несколько процентов бюджета страны. Это было перенапряжение и для США, и для Советского Союза. Сегодня космическая отрасль, какой бы она ни была, занимает существенно меньшую долю от общей экономики. Поэтому такого перенапряжения, когда вся страна работает на то, чтобы что-то улетело в космос, больше не будет", - заявил он.
При этом, по его словам, "гонка как соревнование, конечно, есть всегда".
"Космическая наука и космическая техника в некотором смысле – это визитная карточка страны. Это одна из наиболее заметных наук. Все интересуются и жизнью на других планетах, когда к нам прилетят инопланетяне, будут ли магнитные бури, и когда появятся новые фотографии какой-нибудь красивой туманности. Если мы просто посылаем свой спутник на Марс, то это может быть более мощным оружием в плане улучшения положения в мире, привлечения внимания к своей стране, чем что-либо другое", - добавил Петрукович.
24 мая, 12:42"Шансы были". Эксперт оценил причины провала советской лунной программыАмериканский журнал назвал причины провала советской лунной программы. В эфире радио Sputnik, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт прокомментировал публикацию, отметив, что не со всеми выводами можно согласиться.