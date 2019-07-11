В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут "полного двойника" Земли

ЖЕНЕВА, 11 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
"Я думаю, что в течение 10-15 лет мы найдем "полного двойника" Земли, сможем проверить состав его атмосферы, примерно оценить климат, температуру, и тогда, может быть, встанет уже другой практический вопрос – если там кто-то есть, тогда как с ними связаться? Но это уже совершенно другая постановка задачи", - сказал он.
По словам Петруковича, в ближайшее время крупных открытий в космосе стоит ждать от фундаментальной науки. Речь идет о поиске жизни на других планетах, поиск экзопланет, то есть, планет у других звезд, пригодных для жизни.
"Ведь мы сейчас изучаем экзопланеты там, где их удобнее искать. Берем квадрат на небе, где больше всего подходящих звёзд, и туда долго и внимательно смотрим. Но, может быть, "правильная" планета находится совершенно в другой стороне. И выбор одной-единственной главной цели может кардинальным образом изменить наши приоритеты", - добавил директор ИКИ РАН.