В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут "полного двойника" Земли

"Я думаю, что в течение 10-15 лет мы найдем "полного двойника" Земли, сможем проверить состав его атмосферы, примерно оценить климат, температуру, и тогда, может быть, встанет уже другой практический вопрос – если там кто-то есть, тогда как с ними связаться? Но это уже совершенно другая постановка задачи", - сказал он.