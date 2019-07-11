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РИА Новости

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

Вчера, 03:19
96131
© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жители города Свалява Закарпатской области Украины освистали экс-президента страны Петра Порошенко во время предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность", пишет издание Strana.ua.
Они перегородили бывшему главе государства путь, крича "позор", "вор", при этом некоторые толкали Порошенко и пытались схватить за пиджак. От разъяренной толпы его спасла лишь охрана.
Несколько дней назад такой же "теплый" прием Порошенко оказали в городе Хмельницкий, куда он приехал в рамках своего предвыборного тура: местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "позор".
Комментируя поведение возмущенной толпы, Порошенко заявил, что в следующий раз недовольные "по морде получат".
Петр Порошенко
9 июля, 16:48
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВ мире
Популярные комментарии
Ему нужно бартером - в Грузию...))
11 июля, 04:18
eldeckel
77102001
Процентов 5-10 его партия всё равно наберёт, за счёт Галичины.
11 июля, 04:18
Руслан Белый
32212805
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