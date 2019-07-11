В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Жители города Свалява Закарпатской области Украины освистали экс-президента страны Петра Порошенко во время предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность", пишет издание Жители города Свалява Закарпатской области Украины освистали экс-президента страны Петра Порошенко во время предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность", пишет издание Strana.ua

Они перегородили бывшему главе государства путь, крича "позор", "вор", при этом некоторые толкали Порошенко и пытались схватить за пиджак. От разъяренной толпы его спасла лишь охрана.

Несколько дней назад такой же "теплый" прием Порошенко оказали в городе Хмельницкий, куда он приехал в рамках своего предвыборного тура: местные жители встретили бывшего украинского лидера криками "позор".