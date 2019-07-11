Болтон и Данилюк обсудили "мирное восстановление" территории Украины

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
"Отличная дискуссия (состоялась) сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - написал Болтон в Twitter.
В свою очередь министр энергетики США Рик Перри сообщил в Twitter, что вместе со своими коллегами обсудил с Данилюком вопросы "энергетической безопасности Украины при администрации (Владимира) Зеленского".
Ранее Данилюк сообщил в Facebook, что находится с визитом в США и уже провел встречу со спецпредставителем госдепа Куртом Волкером.