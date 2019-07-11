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РИА Новости

Болтон и Данилюк обсудили "мирное восстановление" территории Украины

Вчера, 03:07
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© Sputnik / Asatur YesayantsСоветник США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник США по национальной безопасности Джон Болтон
© Sputnik / Asatur Yesayants
Советник США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.

"Отличная дискуссия (состоялась) сегодня с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком о поддержке США украинских реформ и мирного восстановления украинской территории", - написал Болтон в Twitter.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри сообщил в Twitter, что вместе со своими коллегами обсудил с Данилюком вопросы "энергетической безопасности Украины при администрации (Владимира) Зеленского".
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Ранее Данилюк сообщил в Facebook, что находится с визитом в США и уже провел встречу со спецпредставителем госдепа Куртом Волкером.
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Ситуация на УкраинеДжон БолтонАлександр ДанилюкСШАУкраинаВ мире
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