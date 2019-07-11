Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подвижки в вопросе освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут произойти после выборов в Раду, заявил РИА Новости глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернется", — сказал он.

Медведчук добавил, что ситуация с нахождением Вышинского под стражей "стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением".

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.

Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.