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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского

Вчера, 03:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подвижки в вопросе освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут произойти после выборов в Раду, заявил РИА Новости глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Я думаю, что пройдет 21 июля, потом будут движения. В том числе и господин Вышинский вернется", — сказал он.

Медведчук добавил, что ситуация с нахождением Вышинского под стражей "стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением".

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
10 июля, 12:00
Зеленскому передали личное письмо от матери Вышинского, сообщил Венедиктов
Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
Обеспокоенность выражал генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
Срок содержания журналиста под стражей истекает 22 июля, ранее суд неоднократно продлевал эту меру пресечения.
Защита, а также многие эксперты считают, что украинская прокуратура специально затягивает процесс.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
10 июля, 12:06
В Кремле не ведут переговоров с Украиной об освобождении удерживаемых лиц
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийВиктор МедведчукРоссияУкраинаВ мире
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