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РИА Новости

Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом

Вчера, 02:25
45130
© Фото : страница Ярослава Годунка в FacebookЯрослав Годунок
Ярослав Годунок
© Фото : страница Ярослава Годунка в Facebook
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, прокомментировал этот инцидент в интервью изданию Strana.ua.
"Меня облили грязью с ног до головы! Конечно, я теперь в суд пойду. У меня шок. Я за этого дебила тянул мазу", — сказал Годунок.
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Он добавил, что всего лишь пытался донести до главы государства правду, а тот повел себя как хам.
При этом Годунок признал, что на президентских выборах голосовал за Зеленского.
"Есть фото с моими детьми, где я агитирую за него. За это меня даже выгнали из Радикальной партии, от которой я четыре раза избирался, за то, что я сказал Олегу Ляшко, что надо не критиковать, а поддержать Зеленского", — рассказал он.
Чиновник добавил, что "был вынужден" поддержать Зеленского, так как выступал против тогдашнего президента Петра Порошенко.
"Он говорил, что каждый из нас президент — так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал — проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу", — заключил чиновник.
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Инцидент с секретарем Бориспольского горсовета произошел на совещании, где Зеленский обсуждал с местными властями работу больницы. Годунок начал громко возмущаться неэффективным механизмом выделения денег на ее содержание.
В ответ Зеленский заметил, что когда кто-то много кричит, он просит найти ему в интернете информацию об этом человеке. Он зачитал газетную публикацию, в которой говорилось, что Годунок был судим за разбой, назвал чиновника разбойником и потребовал, чтобы тот покинул помещение. Годунок возмутился и назвал происходящее "цирком".
Сразу же после заседания Зеленский сказал одному из помощников, что немедленно позвонит первому заместителю главы СБУ Ивану Баканову "по поводу этого черта".
Годунок заявил, что сам придет к Баканову.
"Приглашаю всех вас завтра в СБУ, Владимирская, 33, где я приду к Баканову, расскажу, кто я такой, и обязательно докажу, что граждане не черти. СБУ так СБУ", — сказал он в видеообращении, которое опубликовал в фейсбуке.
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"Я за этого д..била тянул мазу"- Не, я не бандит)
11 июля, 07:12
Ватсон Го
2190000
А может начнём восстанавливать этику? - проще пареной репы, надо только каждое утро, после гимна, говорить слово: "этика". Не получится этика формируется в процессе делания добра: когда выращивают с/х продукты, делаются полезные предметы и формируется сотрудничество для совместной работы. Поэтому Сократ, а в России М.В. Ломоносов, Д. Ушинский писали и говорили о нравственности, которая формируется с низу и которой необходимо учиться. Этика формирует разум, способность мыслить от целого к частям. Наличие разума у человека проявляется в любви ко всем (всё есть мои части, человек есть микрокосм - Сократ), ответственности, Совести и стратегии. Евреи лишены этой способности мыслить от целого к частям, даже такие как Эйнштейн. Д. Медведев еврей, поэтому за двадцать лет он не разу не продемонстрировал наличие разума. Это одна из причин отсутствия в России стратегии, идеологии, этики, совести, ответственности и любви чиновников к собственному народу. Обычно все министры называют какой-то ф
11 июля, 06:49
migash
301024
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