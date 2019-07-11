Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, прокомментировал этот инцидент в интервью изданию Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, прокомментировал этот инцидент в интервью изданию Strana.ua

"Меня облили грязью с ног до головы! Конечно, я теперь в суд пойду. У меня шок. Я за этого дебила тянул мазу", — сказал Годунок.

Он добавил, что всего лишь пытался донести до главы государства правду, а тот повел себя как хам.

При этом Годунок признал, что на президентских выборах голосовал за Зеленского.

"Есть фото с моими детьми, где я агитирую за него. За это меня даже выгнали из Радикальной партии, от которой я четыре раза избирался, за то, что я сказал Олегу Ляшко, что надо не критиковать, а поддержать Зеленского", — рассказал он.

Чиновник добавил, что "был вынужден" поддержать Зеленского, так как выступал против тогдашнего президента Петра Порошенко.

"Он говорил, что каждый из нас президент — так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал — проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу", — заключил чиновник.

Скандал на заседании

Инцидент с секретарем Бориспольского горсовета произошел на совещании, где Зеленский обсуждал с местными властями работу больницы. Годунок начал громко возмущаться неэффективным механизмом выделения денег на ее содержание.

В ответ Зеленский заметил, что когда кто-то много кричит, он просит найти ему в интернете информацию об этом человеке. Он зачитал газетную публикацию, в которой говорилось, что Годунок был судим за разбой, назвал чиновника разбойником и потребовал, чтобы тот покинул помещение. Годунок возмутился и назвал происходящее "цирком".

Сразу же после заседания Зеленский сказал одному из помощников, что немедленно позвонит первому заместителю главы СБУ Ивану Баканову "по поводу этого черта".

Годунок заявил, что сам придет к Баканову.