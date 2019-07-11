В Кнессете рассказали о законопроекте по переносу посольства Украины

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июл - РИА Новости. Спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн сообщил, что группа украинских депутатов работает над законом о переносе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим и надеется на его принятие в ближайшее время.

Израильтяне убеждают зарубежные страны расширять присутствие в Иерусалиме, однако пока только США и Гватемала решились на размещение полноценных посольств в городе, на восточную часть которого претендуют палестинцы.

"Украинские гости... рассказали о своих усилиях по продвижению закона о переносе посольства Украины в Иерусалим и выразили надежду, что смогут провести этот закон в Раде еще до выборов", - написал в социальной сети Facebook Эдельштейн после встречи с делегацией Верховной Рады.

Внеочередные парламентские выборы на Украине назначены на 21 июля.

Признавать вслед за США Иерусалим столицей Израиля и переносить туда свои посольства большая часть международного сообщества не спешит, продолжая считать статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности израильтян с палестинцами.