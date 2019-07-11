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РИА Новости

Суд зарегистрировал новое дело против бывшего вице-губернатора Петербурга

00:11
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна
Заседание суда по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Заседание суда по делу бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал новое уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении 50 миллионов рублей при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна и восьми фигурантов дела", - сказано в сообщении.
Кроме Оганесяна по делу о хищении проходят восемь человек, среди которых бывший замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик.
Бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян. Архивное фото
8 ноября 2017, 21:54
Оганесян признал вину в хищениях при строительстве "Зенит-Арены"Бывший вице-губернатор ходатайствует о досудебном соглашении. Сумма хищений составляет более 50 миллионов рублей.
Оганесяна задержали в Москве и заключили под стражу по делу о хищении более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены" генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ".
Оганесян признал вину и заключил сделку со следствием.
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Марат ОганесянСанкт-ПетербургПроисшествия
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