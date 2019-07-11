Суд зарегистрировал новое дело против бывшего вице-губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал новое уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении 50 миллионов рублей при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна и восьми фигурантов дела", - сказано в сообщении.

Кроме Оганесяна по делу о хищении проходят восемь человек, среди которых бывший замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик.

Оганесяна задержали в Москве и заключили под стражу по делу о хищении более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены" генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ".