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2019-07-11T08:00Z
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РИА Новости

Европа-монстр, или Каким в США хотели бы видеть Атлантический альянс

Вчера, 08:00
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© AFP 2019 / Patrik StollarzСолдаты армии Бундесвера на практике Объединённой оперативной группы повышенной готовности НАТО в Мюнстере, Германия
Солдаты армии Бундесвера на практике Объединённой оперативной группы повышенной готовности НАТО в Мюнстере, Германия
© AFP 2019 / Patrik Stollarz
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Все, конец, мир изменился, и Европе больше не удастся отсиживаться под американским зонтиком (ядерным и каким угодно еще). Ей придется отрастить здоровенные зубы и играть совсем другую роль в мире. Подобных перемен в этом самом мире не было лет семьдесят, если не сто, но сейчас они необходимы.
Кто диктует Европе такую судьбу? Вообще-то речь идет лишь о частном мнении двух американских экспертов, но это люди, заслуживающие внимания. Оба из Атлантического совета (России, мягко говоря, недружественного). Одного зовут Бенджамин Хаддад, а другая — это Алина Полякова. Вот ее CV и прочие регалии, вот как ее поймали — среди прочих художеств — на фальсификации российской статистики с целью доказать, что страну покидают "лучшие люди". В общем, забудьте про покойного Збигнева Бжезинского, забудьте о немолодом русофобствующем Майкле Макфоле. Они — вчерашний день, а сегодня у нас есть как бы соотечественница Алина Полякова.
Статья двух атлантистов, вообще-то, серьезнее некуда — о том, что не надо приписывать американо-европейские трения странностям Дональда Трампа. Еще и Барак Обама упрекал Старый континент в том, что тот — по части войн и расходов на таковые — едет зайцем в американском трамвае.
И нынешняя статья Хаддада и Поляковой четко все проговаривает — эпоха кончилась. Пока был СССР и советский блок восточноевропейских стран, всех устраивали всесильные США и слабая (в военном смысле) Европа у них под зонтиком и под американской командой в НАТО. А потом была странная и непонятно куда зашедшая война Вашингтона с угрозой исламского терроризма после теракта 11 сентября, а потом главным конкурентом Штатов за мировое первенство стал Китай… И кому сегодня нужна классическая конструкция атлантизма — альянс, где руководят и платят США, а остальные помалкивают? Европе придется понять, что такой альянс надо переделать, и заниматься этим будет и тот, кто придет после Трампа.
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3 июля, 15:53
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Вопрос только в том, как переделать.
И тут самое интересное не то, что пишут два автора, а то, что они как бы пробегают, пролетают, упоминают как очевидное и спору не подлежащее.
Это вот что: Россия с ее газом и Китай со своими высокими технологиями — угроза, и обсуждать тут нечего. Такая угроза, что должна встряхнуть весь Евросоюз (и не только его) и заставить всех европейцев привыкнуть к идее, что им придется измениться. Ну, еще в списке "российское вмешательство в выборы" — уже в Европе, и все прочее, доказательств как бы не требующее.
Тут можно вспомнить недавний разговор о том, что есть в России такая партия, с одним программным пунктом: что угодно, только не российско-китайское сближение. Как видим, такая партия действует и в отношении Европы. Что угодно, только не китайские инвестиции в европейские порты, коммуникации, водное хозяйство и прочее. Что угодно, только не российский газ, способный сделать европейские производства конкурентоспособными (в том числе по сравнению с американскими). И что угодно, только не какие-то совместные европейские действия России и Китая. Действия, которые подтянули бы Европу к эпицентру мирового роста и прогресса, то есть к Азии, Евразии и так далее.
Аналитика по части будущего Европы — она ведь могла бы быть вот какой: сравнить два варианта будущего развития Старого континента, атлантический и какой-то иной. Что выгоднее? К каким политическим или более глубоким переменам внутри европейских обществ тот или иной вариант может привести? Хороши ли эти перемены? И в каких смыслах?
Но в нашем случае от этой очевидной темы два американских автора нас старательно уводят. И ниже мы даже покажем почему. А пока что: какой теперь, в новом мире, должна стать, по их мнению, Европа?
Военная техника США после разгрузки в порту Гданьска, Польша
17 июня, 16:23
Кольцо "Анаконды". Какова задача войск США в Польше? Министр обороны Польши Мариуш Блашак заявил, что в стране будет размещено командование войск США на восточном фланге НАТО. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что официально заявленные задачи американских войск в Польше ‒ лишь предлог.
Получается настоящий монстр. Для начала: европейцы обязаны научиться воевать. В пример ставится Франция, которая так и горела военной лихорадкой то в Ливии, то в Сирии. Вот было же в 2016 году, когда французская авиация уже готовилась к взлету общим курсом на Дамаск, но Обама в последний момент передумал — и французы страшно огорчились, что войны не будет. А вот Германия по части жажды убийства недотягивает до нужной планки.
Далее: европейцы обязаны научиться посылать свои войска в "приграничные регионы", например на Балканы. И вкладывать деньги и прочие ресурсы на Украине, в Белоруссии и Молдавии, чтобы оттеснить оттуда Россию с ее влиянием.
А для этого многое должно измениться во внутренней структуре Евросоюза. Вы говорите, столица евробюрократии Брюссель вызывает все большую ненависть обитателей континента из-за удушающего контроля над политикой и повседневной жизнью всех стран? И даже бельгийцы ненавидят самозваных хозяев, поселившихся в их столице? Это вы еще ничего не видели. Два автора объясняют: Еврокомиссия должна не просто выдавать какие-то там рекомендации разным правительствам насчет газовых потоков из России или технологических чудес из Китая, а все это запрещать. И так запрещать, что муха бы не пролетела.
То есть агрессия вовне и тотальный переход власти в руки Брюсселя, вот что требуется — а как там голосует народонаселение с его странной любовью к альтернативным партиям, никого не волнует.
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
21 июня, 08:00
Грядет битва США и Европы из-за советского оружия
А что. Европа — хотя отнюдь не единая — таким монстром была. Была в эпоху, когда США отсиживались за океаном и тихо наращивали ВВП, в итоге обогнав европейцев по этой части. Все любили тогда Америку и посмеивались над ней, и все ненавидели Европу — за колониальные захваты и расистский контроль на оккупированных территориях, например. И еще за многое.
Но как же тогда США и идея Атлантического альянса? Так для них и для него все и пишется. Дословно так: "да, континент окажется в позиции прямого соперничества с США", но "Атлантический альянс все равно может и должен остаться фундаментом западной модели либерально-демократических ценностей и принципов". А в таком альянсе — опять же буквально — США могут и "руководить сзади". Такой вот план на ближайшие пару десятилетий…
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НАТОЕвропаСШААвторы
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