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РИА Новости

Партия "Что угодно, только не сближение России с Китаем" и чего она боится

08:00
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© AFP 2019 / Mark RalsonПожилой мужчина держит китайский и российский флаги
Пожилой мужчина держит китайский и российский флаги
© AFP 2019 / Mark Ralson
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Это классика. Дословно так: "Было бы стратегической ошибкой, как торговой, так и геополитической, отдалять Россию от Запада, чтобы оставить ее в объятиях китайцев. Нужно сделать все, чтобы вернуть ее за стол (переговоров. — Прим. ред.), и я предпочитаю разговаривать, нежели возвращаться к оси Москва — Пекин".
Кто сказал? Вице-премьер Италии, лидер правящей партии "Лига" Маттео Сальвини, во время визита в США.
Те, кого мы считаем относительно "нашими" западными политиками (а к Сальвини и Италии в целом у нас многие хорошо относятся), всегда говорят вот это: с Россией надо нормально общаться, чтобы не случился кошмар — альянс Москвы и Пекина. А про "не наших" и говорить скучно. Или про их идейных единомышленников, российских пропагандистов тезиса "что угодно, только не Китай". Партия у них такая — силой или лаской не пустить Россию в китайский или просто незападный мир.
Давайте посмотрим, чего они боятся, то есть чем для них страшен Китай. Ответов много (экономическая, технологическая, военная мощь), но есть кое-что поинтереснее. И вот вам мои впечатления от недавних конференций в Пекине и Нанкине. Это история о рождении идеологии того самого будущего (и очень незападного) мира.
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Представьте веселый хаос общения нескольких сотен людей примерно из ста стран (всей Азии, но не только). Группы экспертов переходят — или переезжают — из одного зала в другой, там оказывается, что они уже на какой-то иной конференции, одновременно проходят выставки, концерты — всего до ста мероприятий. Название флагманского заседания, если вам интересно, — Конференция по диалогу азиатских цивилизаций.
Неожиданно почти для всех на открытии конференции выступил китайский лидер Си Цзиньпин, с речью мягкой по форме, но жесткой по содержанию.
Основной его тезис был дословно таким: глупо думать, что одна цивилизация или раса — высшая; вдобавок для нее оказывается катастрофой, если она пытается менять другие цивилизации.
И еще: цивилизациям нет никакой необходимости сталкиваться и бороться друг с другом, зато им очень полезно взаимодействовать на равных.
Знаете, на что это по смыслу похоже — на мюнхенскую речь Владимира Путина (2007 год). Помните: "<…> Один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри". Мюнхенская речь — она тоже, кстати, была очень мягкой по форме, но воспринята Западом как цивилизационный вызов.
И вот сейчас в Пекине глава китайского государства высказал абсолютно российскую по сути мысль насчет мироустройства — нынешнего и будущего, желательного.
Предыстория здесь была такая: сразу несколько ключевых партнеров Пекина по мегапроекту "Один пояс, один путь" высказали похожие мысли. Они такие: раньше вы говорили, что весь проект — просто инфраструктура для торговли, пусть и грандиозная. И ваша идея была — что к бизнесу не прилагается никакой политики и идеологии, каждая страна-партнер сама разбирается, как ей жить. Сегодня, когда США начали делить мир на две системы (наши и не наши), дальше без идеологии — или свода правил, или общих ценностей и принципов взаимодействия — уже нельзя. Нам всем нужен образ того мира, в котором мы хотим жить и к которому идем. Давайте поговорим.
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15 мая, 17:53
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Итог — вот этот марафон конференций, с упором на Азию; будут и другие. Партнеры Китая объясняют, какой мир им нужен, китайцы записывают, иногда что-то тоже говорят.
Идеи высказывались очень разные. Далее идут мои записи по ходу выступлений.
* Таких перемен в мире не было лет сто. Раньше Азия пыталась догнать Запад, но сейчас есть шанс обогнать его, развивая связи наших стран друг с другом.
* У всех появился образ будущего — китайский ВВП 40 лет назад был как у Пакистана сегодня; то есть, оказывается, возможно все. Мировая экономика сейчас другая, и китайская модель, при которой инновации начинаются с госсубсидий, а затем превращаются в массовый товар, — это выход.
* Двадцатый век был ужасен, потому что сначала несколько стран попытались добиться одинаковости своих людей по мысли и стилю жизни, а потом их решили сделать одинаковыми в мировом масштабе (глобализация). Новые технологии создают иллюзию, что можно контролировать людей как никогда раньше, и это не Китай придумал, спросите у Эдварда Сноудена. Китай сегодня может выиграть, став на словах и на деле образцом уважения к достоинству и самостоятельности нации — и личности, опираясь на свои давние соответствующие традиции.
* Возможности информационного века резко улучшают шансы народов торговать и попутно лучше понимать друг друга. В результате столкновению цивилизаций есть реальная альтернатива, и мы ее задействуем.
* Азиатские цивилизации отличаются взаимным восхищением и восприимчивостью друг к другу, надо поделиться этим опытом с другими цивилизациями.
* Уважение к разности народов должно прийти на место идеи превосходства одних над другими.
* Азиатская мудрость — не требовать превосходства. США утратили лидерство, потому что погнались за выгодой и превосходством.
* Смысл китайской модели дипломатии — не драка двух конкурентов за один и тот же кусок, а поиски ситуаций, когда выигрывают все.
Учения Восток-2018
16 февраля, 05:40
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…Как видим, определенная логика в этом хаосе есть, и точки соприкосновения стран и цивилизаций в будущем мире тоже намечаются. Но готового продукта — ясной идеологии нового мира — пока нет. Другое дело, что марафон китайских конференций показал: появления этого продукта многие очень хотят и ждут.
А страх даже симпатичного западника (типа Сальвини) перед этим новым миром вполне понятен: как это — ни у кого никакого превосходства, все всех уважают… Столетиями такого не было, и вот опять. И если Россия всерьез хочет жить в таком мире, то… как же мы?
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