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РИА Новости

Вице-премьер Италии высказался за диалог между Западом и Россией

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкВице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 17 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Вице-премьер Италии, лидер правящей партии "Лига" Маттео Салвини, прибывший с первым визитом в США, подчеркнул важность диалога между Западом и Россией, высказав при этом озабоченность в связи с тесным сотрудничеством между Москвой и Пекином.
"Было бы стратегической ошибкой, как торговой, так и геополитической, отдалять Россию от Запада, чтобы оставить ее в объятиях китайцев. Нужно сделать все, чтобы вернуть ее за стол (переговоров), и я предпочитаю разговаривать, нежели возвращаться к оси Москва-Пекин", - заявил известный политик в ходе беседы с журналистами в резиденции посла Италии в Вашингтоне, фрагменты которой показали в понедельник местные телеканалы.
В ходе беседы Салвини, который встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Майком Помпео, сделал акцент на том, что Италия намерена стать ближайшим американским партнером в Европе.
"Италия хочет вновь стать на европейском континенте первым партнером самой большой западной демократии", - сказал он. При этом вице-премьер подчеркнул, что некоторые страны Европы "пошли по другому пути". В этой связи Салвини указал на близость позиций Вашингтона и Рима по широкому кругу вопросов, в частности, в отношении Венесуэлы и Ирана.
На майских выборах в Европарламент возглавляемая Салвини "Лига" показала лучший результат и впервые стала ведущей политической силой Италии.
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Маттео СальвиниИталияВ мире
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