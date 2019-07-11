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РИА Новости

Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Угрозы санкциями, возможный разрыв контракта на продажу истребителей F-35 и обещания осложнить жизнь — Вашингтон всеми силами мешает Анкаре приобрести зенитные ракетные системы С-400. Тем не менее российско-турецкое соглашение планомерно выполняется. Первые комплексы заказчик получит уже на этой неделе. О том, что больше всего не устраивает в этом США, — в материале РИА Новости.

Четыре дивизиона

О поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Россия и Турция договорились еще летом 2017-го. В декабре сообщили подробности: Турция покупает четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Причем более половины этих средств Москва выделит в качестве кредита. Это вызвало ажиотаж в мировых СМИ — впервые страна Североатлантического альянса приобретает российские системы противовоздушной обороны.
Не заставила себя ждать и реакция Вашингтона. Одна из причин недовольства — то, что Анкара предпочла российскую технику комплексам Patriot, которые турецкой армии "сватали" американские оборонщики. В конгрессе решили надавить на Анкару и заявили, что в таком случае приостановят поставки истребителей пятого поколения F-35. В проекте оборонного бюджета США на 2020-й уже содержится запрет на передачу этих самолетов.
Кроме того, американские СМИ пытались напугать Москву тем, что Анкара якобы предлагала Пентагону изучить ЗРК С-400. Турецкий МИД это опроверг, заверив, что не подпустит представителей Вашингтона к зенитным комплексам.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитные ракетные комплексы С-400
"Американцы могут и немного лукавить, — отметил в беседе с РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов. — Интерес к С-300, С-400 очень высок во всем мире. США тоже не отказались бы получить через члена НАТО эту систему ПВО, как следует ее посмотреть и изучить. Однако экспортный вариант сильно отличается от того, чем пользуется российская армия".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что контракт на поставку С-400 подразумевает нераскрытие Анкарой определенной информации и Москва доверяет турецким партнерам.

Закрыть небо

Кроме того, в НАТО считают, что одновременная эксплуатация С-400 и истребителей F-35 позволит исследовать возможности самолета, а Вашингтон, естественно, этого не хочет.
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков объяснил опасения американцев именно тем, что Турция, с одной стороны, покупает истребители F-35 — как член НАТО, с другой — получает комплексы С-400, предназначенные для борьбы с этими самолетами.
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A LightningИстребитель F-35А
Истребитель F-35А
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / LM F-35A Lightning
Истребитель F-35А
"США позиционируют истребитель-бомбардировщик F-35 как один из самых совершенных видов вооружения, способный уничтожать системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, — сказал Судаков РИА Новости. — Но по большому счету свидетельств этому нет. Американцы очень боятся, что благодаря российским комплексам Турция создаст уникальную систему, которая преодолеет инновации, заложенные в F-35. То есть в случае гипотетического конфликта Турции и НАТО американские самолеты абсолютно утратят эффективность".
Эксперт добавил, что хотя Турция состоит в НАТО с 1953-го, страна так и не интегрировалась в западный мир.
"Это крупное государство с имперскими амбициями, которое может повести себя довольно агрессивно, если его загонят в угол, — говорит Судаков. — Эрдоган сделал все, чтобы обезопасить себя. Покупая у России С-400, он формирует стратегию национальной безопасности на десятилетия вперед. Вашингтон прекрасно понимает, что невозможно надавить на страну, ощетинившуюся такими системами ПВО. Ведь у американцев очень простая стратегия: если не договорились, мы используем силу".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

Фактор сдерживания

Как бы то ни было, подготовка к отправке систем С-400 в Турцию идет в штатном режиме. Выбрать место базирования Тайип Эрдоган поручил Минобороны и Генштабу. Вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмет Берат Чонкар в интервью газете "Известия" не исключил, что системы дислоцируют на границе Турции и Сирии.
"Вокруг нас одни горячие точки: Ирак, Иран, Сирия, Кипр, весь наш регион — как большая пороховая бочка. Наиболее серьезная угроза — со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где Северный Кипр и Сирия. Поэтому в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи", — сказал он.
Известно, что следующий крупный покупатель С-400 — Индия. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Россия надеется получить от Дели аванс за С-400 до конца текущего года. Поставки в Индию могут начаться в 2020-м и завершиться к 2025-му.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкНочной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО России
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук в Астраханской области во время тактических учений войск ВКО России
"Это означает, что в целом вся геополитическая карта мира перекраивается, — полагает Судаков. — В корне меняется сама стратегия ведения войны, пересматривается концепция так называемой американской исключительности. И Турция выступила катализатором этого процесса".
Одна из ярких иллюстраций мощного фактора сдерживания и эффективного применения российских систем ПВО за рубежом — размещение ЗРС в Сирии. Сирийская армия получила несколько установок прошлого поколения (ЗРС С-300В4) после инцидента с самолетом-разведчиком Ил-20 в сентябре прошлого года. Интенсивность полетов авиации коалиции во главе с США над территорией арабской республики сразу же резко снизилась. Это касается и израильских самолетов, до этого безнаказанно летавших над Сирией.
Потенциальный покупатель российских систем ПВО — Иран. Пока заявка не поступала, но в ФСВТС России подчеркнули, что Москва открыта к переговорам по "Триумфам". Ну а первым зарубежным покупателем С-400 стал Китай, чья армия уже несколько лет успешно эксплуатирует российские системы ПВО.
Зенитно-ракетная система С-400 Триумф
15 сентября 2017, 20:07
"Хозяин неба": тайны С-400 не "улетят" в НАТО, несмотря на сделку с Турцией
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С-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСША
Популярные комментарии
Смех разбирает Россия продает оружие без секретной коробочки. Эта коробочка снижает ТТХ экспортного оружия по сравнению с тем что стоит на вооружении нашей армии. Эй народ кто то в этот бред верит? Но если это так то покупатели российского оружия просто идиоты.
11 июля, 10:19
АСАртур Саляхов
3110354
Автор либо не проработал толком материал, либо сознательно передёргивает. А именно. США не сватали патриоты, они намеренно не давали Турции их купить. А засуетились лишь тогда, когда Эрдоган, не мудрствуя лукаво, нашёл им быстренько замену. И тут понеслось...
11 июля, 08:28
CCicicipi
3410100
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