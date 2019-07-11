Гвоздь в крышку НАТО. Почему США как огня боятся поставок С-400 в Турцию

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Угрозы санкциями, возможный разрыв контракта на продажу истребителей F-35 и обещания осложнить жизнь — Вашингтон всеми силами мешает Анкаре приобрести зенитные ракетные системы С-400. Тем не менее российско-турецкое соглашение планомерно выполняется. Первые комплексы заказчик получит уже на этой неделе. О том, что больше всего не устраивает в этом США, — в материале РИА Новости.

Четыре дивизиона

О поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Россия и Турция договорились еще летом 2017-го. В декабре сообщили подробности: Турция покупает четыре дивизиона ЗРС С-400 за 2,5 миллиарда долларов. Причем более половины этих средств Москва выделит в качестве кредита. Это вызвало ажиотаж в мировых СМИ — впервые страна Североатлантического альянса приобретает российские системы противовоздушной обороны.

Не заставила себя ждать и реакция Вашингтона. Одна из причин недовольства — то, что Анкара предпочла российскую технику комплексам Patriot, которые турецкой армии "сватали" американские оборонщики. В конгрессе решили надавить на Анкару и заявили, что в таком случае приостановят поставки истребителей пятого поколения F-35. В проекте оборонного бюджета США на 2020-й уже содержится запрет на передачу этих самолетов.

Кроме того, американские СМИ пытались напугать Москву тем, что Анкара якобы предлагала Пентагону изучить ЗРК С-400. Турецкий МИД это опроверг, заверив, что не подпустит представителей Вашингтона к зенитным комплексам.

"Американцы могут и немного лукавить, — отметил в беседе с РИА Новости заслуженный военный летчик России Владимир Попов. — Интерес к С-300, С-400 очень высок во всем мире. США тоже не отказались бы получить через члена НАТО эту систему ПВО, как следует ее посмотреть и изучить. Однако экспортный вариант сильно отличается от того, чем пользуется российская армия".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что контракт на поставку С-400 подразумевает нераскрытие Анкарой определенной информации и Москва доверяет турецким партнерам.

Закрыть небо

Кроме того, в НАТО считают, что одновременная эксплуатация С-400 и истребителей F-35 позволит исследовать возможности самолета, а Вашингтон, естественно, этого не хочет.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков объяснил опасения американцев именно тем, что Турция, с одной стороны, покупает истребители F-35 — как член НАТО, с другой — получает комплексы С-400, предназначенные для борьбы с этими самолетами.

"США позиционируют истребитель-бомбардировщик F-35 как один из самых совершенных видов вооружения, способный уничтожать системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, — сказал Судаков РИА Новости. — Но по большому счету свидетельств этому нет. Американцы очень боятся, что благодаря российским комплексам Турция создаст уникальную систему, которая преодолеет инновации, заложенные в F-35. То есть в случае гипотетического конфликта Турции и НАТО американские самолеты абсолютно утратят эффективность".

Эксперт добавил, что хотя Турция состоит в НАТО с 1953-го, страна так и не интегрировалась в западный мир.

"Это крупное государство с имперскими амбициями, которое может повести себя довольно агрессивно, если его загонят в угол, — говорит Судаков. — Эрдоган сделал все, чтобы обезопасить себя. Покупая у России С-400, он формирует стратегию национальной безопасности на десятилетия вперед. Вашингтон прекрасно понимает, что невозможно надавить на страну, ощетинившуюся такими системами ПВО. Ведь у американцев очень простая стратегия: если не договорились, мы используем силу".

Фактор сдерживания

Как бы то ни было, подготовка к отправке систем С-400 в Турцию идет в штатном режиме. Выбрать место базирования Тайип Эрдоган поручил Минобороны и Генштабу. Вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО Ахмет Берат Чонкар в интервью газете "Известия" не исключил, что системы дислоцируют на границе Турции и Сирии.

"Вокруг нас одни горячие точки: Ирак, Иран, Сирия, Кипр, весь наш регион — как большая пороховая бочка. Наиболее серьезная угроза — со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где Северный Кипр и Сирия. Поэтому в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи", — сказал он.

Известно, что следующий крупный покупатель С-400 — Индия. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что Россия надеется получить от Дели аванс за С-400 до конца текущего года. Поставки в Индию могут начаться в 2020-м и завершиться к 2025-му.

"Это означает, что в целом вся геополитическая карта мира перекраивается, — полагает Судаков. — В корне меняется сама стратегия ведения войны, пересматривается концепция так называемой американской исключительности. И Турция выступила катализатором этого процесса".

Одна из ярких иллюстраций мощного фактора сдерживания и эффективного применения российских систем ПВО за рубежом — размещение ЗРС в Сирии. Сирийская армия получила несколько установок прошлого поколения (ЗРС С-300В4) после инцидента с самолетом-разведчиком Ил-20 в сентябре прошлого года. Интенсивность полетов авиации коалиции во главе с США над территорией арабской республики сразу же резко снизилась. Это касается и израильских самолетов, до этого безнаказанно летавших над Сирией.