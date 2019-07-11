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РИА Новости
Культура

Саудовский министр культуры: мы заинтересованы в сотрудничестве с Россией

Вчера, 15:22
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CC BY-SA 4.0 / Ministry of Culture, Saudi Arabia / Министр культуры Саудовской Аравии Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд
Министр культуры Саудовской Аравии Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд
CC BY-SA 4.0 / Ministry of Culture, Saudi Arabia /
Москва, 11 июл – РИА Новости, Анна Кочарова. По оценкам историков Аравийский полуостров – один из самых богатых и малоисследованных археологами регионов. Саудовская Аравия, которая занимает его большую часть, намерена расширять территорию раскопок и активно привлекать к работе зарубежных специалистов, в том числе из России. Об этом, а также о первых кинотеатрах в стране и женщинах-художницах рассказал в интервью РИА Новости первый в истории страны министр культуры принц Бадр бен Абдалла бен Фархан Аль Сауд.
– Два года назад была обнародована программа "Видение 2030", которая предполагает диверсификацию экономики, развитие туризма и культуры. Как должна измениться в ближайшие годы культурная среда? Каков главный итог, к которому вы хотите подойти?
– Саудовская Аравия – страна огромных культурных богатств, исторических мест, талантливых художников, музыкантов и творческих людей. Мы гордимся нашим наследием, и если говорить о новом векторе развития страны, то в культуре должен произойти большой сдвиг.

У нас впервые появилось профильное министерство, и мы намерены сделать так, чтобы культура и искусство занимали важное место в жизни людей. Мы занимаемся этим, потому что хотим сделать жизнь наших граждан интереснее и разнообразнее, а также построить "мосты" между разными культурами.

– Саудовская Аравия представляет огромный интерес для археологов. Насколько известно, шли переговоры с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским о том, чтобы к этим работах подключились и российские специалисты. На какой стадии сейчас переговоры?
– Археология как наука крайне важна для человечества: она помогает понять, кто мы есть и откуда пришли. В Саудовской Аравии нам особенно повезло, потому что у нас, благодаря климату, многие места прекрасно сохранились. Посмотрите на наши загадочные "каменные порталы", наскальные изображения, которые охраняются ЮНЕСКО и представляют самые ранние формы самовыражения, известные человечеству.
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
17 июня, 11:48
"Нам некого там учить". Михаил Пиотровский – о художницах Саудовской Аравии
Или же археологические комплексы периода набатейского царства, такие как Мадаин-Салих – и тогда становится понятно, что наша территория была центром торговли и развития языка. Сейчас у нас идут раскопки более чем на 40 объектах и более 10 тысяч еще ждут своей очереди. Мы чрезвычайно заинтересованы в международном сотрудничестве в этой области и понимаем, насколько важны в этом смысле контакты с Россией и другими странами.
– Какие-то были сделаны за последнее время археологические открытия?
– Например, Солин Марион де Бро из французского Национального центра научных исследований и ее команда изучают прошлое Аравийского полуострова, с 2017 года они ведут археологические раскопки на острове Фарасан.

За это время группа ученых обнаружила 30 мест, включая поселения, останки животных, в том числе оленей, коров, лошадей и черепах, другие предметы, в том числе арабские манускрипты.

Некоторые находки относятся к временам римской империи. Я бы посоветовал всем, кто интересуется археологией, посетить один из наших пяти археологических объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
– Говоря об изменениях, которые сейчас происходят в Саудовской Аравии, часто звучит выражение "музейный бум". Расскажите, что происходит в этом направлении?
– Мы очень гордимся тем, что у нас есть Национальный музей, так же как и другие великолепные музеи по всей стране. Сейчас мы работаем над созданием новых, о чем будет объявлено специально. И мы намерены развивать эту сферу, так же как и намерены создать специальную государственную организацию, которая будет этим заниматься.
Выставка Искусственный интеллект и диалог культур в Эрмитаже
21 июня, 10:00
Не только древности. Чем удивляют современные художники Саудовской Аравии
– Саудовская Аравия представляет в этом году на Венецианской биеннале свой национальный павильон – он отдан женщине-куратору и женщине-художнице. Что происходит с современным искусством в вашей стране?
– У нас всегда развивалось визуальное искусство, и в стране есть признанные во всем мире художники. Мы рады, что в этом году на Венецианской биеннале нас представляет Захра Аль-Гамади, чья невероятно талантливая работа "После иллюзии" так впечатлила публику.

Современное искусство популярно, у нас работает несколько галерей, а также появились организации, которые выставляют современное искусство и проводят образовательные программы.

Например, Центр Мировой Культуры короля Абдулазиза (Ithra) в Дахране. Он создан при поддержке саудовской компании Aramcо (крупнейшая нефтяная компания в мире – прим.ред), а открывал его лично король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 1 декабря 2017 года. В центре есть музей, детский музей, библиотека, кинотеатр, театр, выставочные залы.
– В Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге сейчас открыта выставка, в которой участвуют две саудовские художницы. Не могли бы вы рассказать о них?
– Да, две наши талантливые художницы представлены на выставке, которая открывалась в рамках Петербургского международного экономического форума – это Лулуа Аль-Хомуд и Даниа Аль-Салех. Их работы, которые производят огромное впечатление, исследуют очень увлекательную область: взаимодействие культуры и искусственного интеллекта. Очень приятно, что наши художники представлены на этой важной международной выставке.
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
19 июня, 10:55
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
– Хотелось бы поговорить о развитии кинематографа. Год назад в стране официально открылся первый кинотеатр, но есть информация, что к 2030 году их должно быть 300. Как развивается это направление?
– Поход в кино – это прекрасное времяпрепровождение, и наши люди должны иметь такую возможность. А мы в свою очередь стараемся им предоставить эту возможность. И да, кончено, зрители должны видеть саудовские фильмы, также как и работы из Голливуда, Болливуда, других стран. У нас много талантливых авторов, так что всем, кто интересуется саудовским кино, я рекомендую посмотреть их работы.
– Как воспринимают в стране такие культурные реформы, насколько общество готово к изучению и принятию европейских культурных традиций и как при этом сохранить уникальную национальную культуру?
– Это очень важный вопрос, то, над чем мы давно и много думаем. Мы хотим развивать новые формы самовыражения, но в то же время сохранять наши культурные традиции. И если мы и привносим какие-то культурные традиции из вне, это делается ради взаимного блага и понимания. В этом и заключается культурное сотрудничество.
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КультураСаудовская Аравия культурный обменЮНЕСКОМихаил ПиотровскийМоскваРоссияСанкт-Петербург
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