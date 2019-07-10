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РИА Новости

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения по утечке данных пользователей

Вчера, 22:41
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© Fotolia / Tomasz ZajdaХакер за компьютером
Хакер за компьютером
© Fotolia / Tomasz Zajda
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Роскомнадзор намерен получить разъяснения у интернет-магазина Ozon из-за утечки данных пользователей, заявил официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский.
По данным РБК, ранее на одном из порталов, занимающихся сбором утечек данных, появились базы с e-mail и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon. В самом интернет-магазине пояснили РИА Новости, что после того, как стало известно об утечке, скомпрометированные пароли были сброшены, а пользователей уведомили о случившемся.
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Ампелонский отметил, что Роскомнадзор обеспокоен действиями Ozon при возникших обстоятельствах, поскольку интернет-магазин не уведомил своевременно о данной ситуации, что поставило под угрозу безопасность его клиентов.
По словам представителя надзорного ведомства, адрес e-mail и пароль не только предоставляет доступ к аккаунту пользователя, но и позволяет собрать о нем личную информацию и совершить действия от его лица. Поэтом подобный набор сведений считается персональными данными, указал Ампелонский.
Хотя российские законы не обязывают уведомлять надзорный орган об утечках, сейчас разрабатываются соответствующие нормативные документы, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора.
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