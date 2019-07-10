Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения по утечке данных пользователей

Ампелонский отметил, что Роскомнадзор обеспокоен действиями Ozon при возникших обстоятельствах, поскольку интернет-магазин не уведомил своевременно о данной ситуации, что поставило под угрозу безопасность его клиентов.

По словам представителя надзорного ведомства, адрес e-mail и пароль не только предоставляет доступ к аккаунту пользователя, но и позволяет собрать о нем личную информацию и совершить действия от его лица. Поэтом подобный набор сведений считается персональными данными, указал Ампелонский.