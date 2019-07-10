Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T23:21Z
https://ria.ru/20190710/1556403417.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Эксперт не видит серьезной угрозы от утечки паролей в Ozon

Вчера, 22:26
369
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Утечка данных пользователей интернет-магазина Ozon произошла давно и не несет серьезной угрозы, но клиентам лучше все же сменить пароли, заявил РИА Новости аналитик ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.
Ранее в среду издание РБК сообщило об обнаружении на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базы с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon. По данным издания, утечка произошла еще полгода назад. В Ozon РИА Новости заявили, что компания сразу после обнаружения в открытом доступе файла с данными своих пользователей сбросила скомпрометированные пароли и сообщила владельцам аккаунтов об утечке.
Программирование. Архивное фото
12 июня, 04:05
Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
"Поскольку из выбранной специалистами группы паролей нет ни одного действительного, можно довольно уверенно предположить, что взлом данных произошел давно, и компания с тех пор поработала над совершенствованием системы шифрования. Нельзя сказать, что эта утечка несет серьезную опасность для пользователей", - сказал аналитик ГК InfoWatch.
"Но на всякий случай пользователям Ozon необходимо поменять пароли к своим учетным записям, особенно если они это не делали полгода или больше. Также через специальные чат-боты и другие сервисы можно проверить свои учетные данные на предмет возможного взлома", - советует Арсентьев.
По его мнению, данная утечка является крупной. "С учетом того, что Ozon заявлял о клиентской базе в 30 миллионов человек, скомпрометированы персональные данные примерно 1,5% покупателей. Это довольно крупная утечка, особенно для России, где нарушения подобного масштаба фиксируются нечасто", - сказал эксперт.
Иконка социальной сети Instagram
21 мая, 19:12
Данные Instagram-аккаунтов знаменитостей утекли в открытый доступ
011141
Обсудить 0
РоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Лента
новостей
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Певица Марина Хлебникова
"Не знаю, сколько мне осталось": Хлебникова призналась, что больна
Аромат духов
Американские ученые раскрыли один из главных секретов секса
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Декоративный поросенок
В Ульяновской области выявили вспышку африканской чумы
Анатолий Шарий
Суд в Киеве признал законным отмену заочного ареста Шария, сообщили СМИ
Хакер за компьютером
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения по утечке данных пользователей
Ракета-носитель Vega на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Банкноты номиналом 1 доллар США
Курс доллара упал после заявлений главы ФРС США
Ozon сообщил пользователям об утечке логинов и паролей
Президент Украины Владимир Зеленский
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его "дебилом" и хамом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
10:03В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
10:03В "китовой тюрьме" началась погрузка второй партии косаток для выпуска
Лента новостейМолния