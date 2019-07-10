Эксперт не видит серьезной угрозы от утечки паролей в Ozon

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Утечка данных пользователей интернет-магазина Ozon произошла давно и не несет серьезной угрозы, но клиентам лучше все же сменить пароли, заявил РИА Новости аналитик ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

Ранее в среду издание РБК сообщило об обнаружении на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базы с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon. По данным издания, утечка произошла еще полгода назад. В Ozon РИА Новости заявили, что компания сразу после обнаружения в открытом доступе файла с данными своих пользователей сбросила скомпрометированные пароли и сообщила владельцам аккаунтов об утечке.

"Поскольку из выбранной специалистами группы паролей нет ни одного действительного, можно довольно уверенно предположить, что взлом данных произошел давно, и компания с тех пор поработала над совершенствованием системы шифрования. Нельзя сказать, что эта утечка несет серьезную опасность для пользователей", - сказал аналитик ГК InfoWatch.

"Но на всякий случай пользователям Ozon необходимо поменять пароли к своим учетным записям, особенно если они это не делали полгода или больше. Также через специальные чат-боты и другие сервисы можно проверить свои учетные данные на предмет возможного взлома", - советует Арсентьев.