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РИА Новости
Ивановская область

В Иваново заработала новая мусоросортировочная линия

Вчера, 22:03
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© Фото : компания «Российский экологический оператор»В Иваново заработала новая мусоросортировочная линия
В Иваново заработала новая мусоросортировочная линия
© Фото : компания «Российский экологический оператор»
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Ивановский мусоросортировочный завод запустил новую линию по переработке твердых коммунальных отходов, говорится в пресс-релизе компании "Российский экологический оператор".
В запуске линии приняли участие генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Объем инвестиций во вторую мусоросортировочную линию в 2018-2019 годах составил 100 миллиона рублей. Суммарно в инфраструктуру завода за четыре года вложено более 300 миллионов рублей. Производительность новой линии составит 100 тысяч тонн обрабатываемых отходов в год, благодаря этому общая мощность завода достигнет 250 тысяч тонн. Поставщиками оборудования для новой линии выступили европейские и российские компании. Большинство технологических решений приобретены у российских производителей из Санкт-Петербурга, Калуги, Барнаула.
© Фото : компания «Российский экологический оператор»В Иваново заработала новая мусоросортировочная линия
В Иваново заработала новая мусоросортировочная линия
© Фото : компания «Российский экологический оператор»
В Иваново заработала новая мусоросортировочная линия
"Сегодня мы посмотрели объекты переработки, где также планируется размещение объектов утилизации. Увидели организацию работы на объекте, который существует третий год, а также открыли новую линию. Объекты производят очень хорошее впечатление, потому что здесь заложено сочетание высокой эффективности технологических решений и сбалансированных инвестиций. Региональный оператор добьется своих функциональных задач при сбалансированном объеме инвестиций, что не ляжет тяжелым бременем на тариф для населения. Благодаря губернатору в области уделяется пристальное внимание отрасли обращения с ТКО: практически все элементы инфраструктуры уже построены либо находятся в состоянии проектирования. Мы обсудили несколько программ по расширению сотрудничества с регионом по вопросам контейнерных площадок, контейнеров, мусоровозов, мусоросортировочных и утилизационных комплексов, строительства полигонов и лизинговых программ", — отметил Буцаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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В основе технологического процесса лежит извлечение из отходов и направление на переработку ценных утильных фракций: всех видов пластика, картона, бумаги, стекла, черных и цветных металлов. Из отходов выделяются вредные составляющие, которые ранее размещались на полигонах. В первую очередь, это отходы пластика и полимеров. Извлечение вторичных ресурсов и прессование не сортируемого остатка сокращает нагрузку на полигоны ТКО и уменьшает их вредное воздействие на окружающую среду.
За первые два года своего существования Ивановский мусоросортировочный завод принял на обработку более 2,5 миллиона кубических метров ТКО. После обработки на полигонах размещено 2 миллиона кубометров отходов (79,5 %). Введение второй линии позволит заводу суммарно принять в обработку более 2,2 миллиона кубометров ТКО в год.
"Российский экологический оператор" — публично-правовая компания, созданная по указу президента РФ в январе 2019 года в целях обеспечения реализации норм законодательства Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой отрасли, а также в целях реализации национального проекта "Экология". Полномочия учредителя компании осуществляет министерство природных ресурсов и экологии РФ.
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Ивановская областьИвановоЭкология
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