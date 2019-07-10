Ozon сообщил пользователям об утечке логинов и паролей

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Интернет-магазин Ozon после обнаружения в открытом доступе файла с данными своих пользователей сразу сбросил скомпрометированные пароли и сообщил владельцем аккаунтов об утечке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon.

Представители компании отметили, что следят за подозрительными активностями круглосуточно, так как данные 30 миллионов клиентов могут быть привлекательными для хакеров.

В пресс-службе заявили, что в файле, о котором идет речь, только небольшой процент паролей клиентов Ozon, остальная информация относится к клиентов других сервисов.

"Судя по всему, эти данные попали в сеть потому, что пользователи из списка использовали одинаковые пароли для разных сервисов. Мошенники также могли получить их в разное время при помощи вирусной атаки на компьютеры пользователей", - добавили в Ozon.

Ранее издание РБК написало, что журналисты нашли на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базу с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon. По информации издания, утечка произошла еще полгода назад. Найденная база объединяет две другие, оригиналы которых нашли на одном из хакерских форумов в ноябре 2018 года, поэтому пароли могут быть уже неактуальны, так как компания должна была принять меры после обнаружения базы в открытом доступе.