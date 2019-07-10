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РИА Новости

Ozon сообщил пользователям об утечке логинов и паролей

Вчера, 22:02
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Интернет-магазин Ozon после обнаружения в открытом доступе файла с данными своих пользователей сразу сбросил скомпрометированные пароли и сообщил владельцем аккаунтов об утечке, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ozon.
Представители компании отметили, что следят за подозрительными активностями круглосуточно, так как данные 30 миллионов клиентов могут быть привлекательными для хакеров.
В пресс-службе заявили, что в файле, о котором идет речь, только небольшой процент паролей клиентов Ozon, остальная информация относится к клиентов других сервисов.
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Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
"Судя по всему, эти данные попали в сеть потому, что пользователи из списка использовали одинаковые пароли для разных сервисов. Мошенники также могли получить их в разное время при помощи вирусной атаки на компьютеры пользователей", - добавили в Ozon.
Ранее издание РБК написало, что журналисты нашли на одном из сайтов, собирающих утечки данных, базу с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon. По информации издания, утечка произошла еще полгода назад. Найденная база объединяет две другие, оригиналы которых нашли на одном из хакерских форумов в ноябре 2018 года, поэтому пароли могут быть уже неактуальны, так как компания должна была принять меры после обнаружения базы в открытом доступе.
Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 1,6 миллиона товарных наименований. Кроме того, у компании есть сервис продажи авиа- и железнодорожных билетов Ozon.Travel. Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok.
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