Первый космонавт ОАЭ даст интервью сразу после приземления

ДУБАЙ, 10 июл - РИА Новости. Ответственный за подготовку эмиратских космонавтов космический центр имени Мухаммеда бен Рашида планирует взять интервью у первого космонавта ОАЭ в прямом эфире сразу после возвращения с МКС на месте приземления корабля "Союз".

Согласно программе полета, полученной РИА Новости из центра, приземление экипажа Международной космической станции, в которую войдет первый эмиратский космонавт Хаззаа аль-Мансури, запланировано на 4 октября.

Как ранее сообщил Космический центр ОАЭ, аль-Мансури отправится на МКС 25 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-15", пробудет на станции восемь дней и возвратится на Землю на "Союзе МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом.

"Отстыковка корабля "Союз" и приземление 4 октября. Первое интервью в прямом эфире будет после приземления на пять-десять минут в месте приземления, затем приветственная церемония в честь экипажа МКС в аэропорту Караганды и пресс-конференция", - такие пункты содержатся в программе полета первого эмиратского космонавта.

В июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военных летчика Хаззаа аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана аль-Нейади. Позднее аль-Мансури был определен как основной кандидат на полет в космос, аль-Нейади назначили дублером.