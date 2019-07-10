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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД Венесуэлы обвинил США в попытке сорвать диалог с оппозицией

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США в попытке срыва возобновившегося переговорного процесса между властями и оппозицией страны.
"Перед фактом полного провала всех вариантов агрессии против Венесуэлы администрация (президента США Дональда) Трампа намерена разрушить процесс политического диалога между правительством и оппозицией, пытаясь навязать войну как повестку дня. Не выйдет. Мир победит", - написал Арреаса в своем микроблоге в Twitter.
Ранее представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что США поддерживают любые усилия, направленные на мирное решение конфликта между властями Венесуэлы и оппозицией, но настаивают на том, что перед проведением выборов президент страны Николас Мадуро должен уйти.
Мадуро объявил о возобновлении диалога при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, уже установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 19:29
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМИД ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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