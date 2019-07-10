МИД Венесуэлы обвинил США в попытке сорвать диалог с оппозицией

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве

МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил США в попытке срыва возобновившегося переговорного процесса между властями и оппозицией страны.

"Перед фактом полного провала всех вариантов агрессии против Венесуэлы администрация (президента США Дональда) Трампа намерена разрушить процесс политического диалога между правительством и оппозицией, пытаясь навязать войну как повестку дня. Не выйдет. Мир победит", - написал Арреаса в своем микроблоге в Twitter

Ранее представитель госдепартамента сообщил РИА Новости, что США поддерживают любые усилия, направленные на мирное решение конфликта между властями Венесуэлы и оппозицией, но настаивают на том, что перед проведением выборов президент страны Николас Мадуро должен уйти.

Мадуро объявил о возобновлении диалога при поддержке правительства Норвегии, в этот раз на острове Барбадос, 8 июля. По его словам, уже установлены шесть пунктов, по которым будет вестись дискуссия, они касаются всех сфер жизни страны - экономики, политики, культуры, социальной сферы. Сам Мадуро настроен оптимистично.