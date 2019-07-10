В Петербурге задержали мужчину, облившего бензином чиновников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Мужчина, который облил бензином сотрудников комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, задержан, сообщает городское управление Следственного комитета.

По данным следствия, 9 июля подозреваемый и другие неустановленные лица облили бензином сотрудников комитета по контролю за имуществом, которые пришли проверить законность возведения несанкционированной постройки на улице Доблести. Задержанный также ударил одного из чиновников и высказал в их адрес оскорбления.

"В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области мужчина был изобличен и задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "оскорбление представителя власти".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности соучастники подозреваемого.

Ранее представитель комитета по контролю за имуществом администрации Петербурга сообщила РИА Новости об инциденте, который произошел в ходе демонтажа летнего кафе на улице Доблести. Это нелегальное заведение, рассчитанное примерно на 200 посетителей, занимало участок без договора аренды с городскими властями и не имело вывески.