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2019-07-10T20:44Z
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РИА Новости

В Петербурге задержали мужчину, облившего бензином чиновников

Вчера, 20:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Мужчина, который облил бензином сотрудников комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, задержан, сообщает городское управление Следственного комитета.
По данным следствия, 9 июля подозреваемый и другие неустановленные лица облили бензином сотрудников комитета по контролю за имуществом, которые пришли проверить законность возведения несанкционированной постройки на улице Доблести. Задержанный также ударил одного из чиновников и высказал в их адрес оскорбления.
"В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области мужчина был изобличен и задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "оскорбление представителя власти".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности соучастники подозреваемого.
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Ранее представитель комитета по контролю за имуществом администрации Петербурга сообщила РИА Новости об инциденте, который произошел в ходе демонтажа летнего кафе на улице Доблести. Это нелегальное заведение, рассчитанное примерно на 200 посетителей, занимало участок без договора аренды с городскими властями и не имело вывески.
По словам собеседницы агентства, 12-15 неизвестных мужчин, подъехав на автомобилях к месту демонтажа, угрожали сотрудникам комитета и их семьям физической расправой. Одного специалиста городской администрации пытались придушить, а другого - облили бензином из канистры, намереваясь поджечь. Нападавшие скрылись до приезда полиции.
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