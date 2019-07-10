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РИА Новости
Пензенская область

В Пензенской области "Свит Лайф" вложила 300 миллионов рублей с 2018 года

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ПЕНЗА, 10 июл - РИА Новости. Кондитерская фабрика "Свит Лайф" в поселке Мокшан Пензенской области с начала 2018 года вложила в развитие производства около 300 миллионов рублей, сообщил в среду губернатор области Иван Белозерцев.
"За год с небольшим инвестор вложил около 300 миллионов рублей в расширение производства. Продукция конкурентоспособная, хорошего качества. Растет спрос на нее в России и в странах СНГ, выполняется поставленная президентом задача по увеличению экспортной составляющей", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.
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Глава региона в среду посетил модернизированную кондитерскую фабрику. Предприятие в 2018 году при поддержке регионального минпрома закупило вторую линию по производству молочных конфет, которая в этом году вышла на производственную мощность до 30 тонн кондитерских изделий в сутки, создано 70 рабочих мест. Кроме того, в текущем году фабрика закупила линию по формовке шоколадных плиток и линию по производству печенья, пуск которых намечен на второе полугодие 2020 года, при этом будет создано около 50 рабочих мест.
На предприятии работают 215 человек со средней зарплатой около 25 тысяч рублей, но в связи с расширением производства фабрике требуется еще около 40 работников. "Мы поможем решить эту проблему, подключим службу занятости", - отметил губернатор.
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ООО "Свит Лайф" создано в Пензенской области в 2014 году, предприятие ежегодно выпускает более 8 тысяч тонн кондитерской продукции, ассортимент которой насчитывает около 50 наименований. Порядка 30% продукции фабрики отправляется на экспорт в Белоруссию, Казахстан, Китай, Литву, Латвию, а также в регионы России.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьЭкономика
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