Поклонская посоветовала Зеленскому кандидатов для уголовного преследования

Ранее Зеленский на встрече с властями Киевской области и активистами выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, заявив, что тот был судим за разбой.

"С учетом моего прокурорского прошлого хочу облегчить работу президента Украины по выявлению таких представителей власти и подсказать следующих на выход: Парубий А. В., Кличко В. В., Порошенко П. А., Турчинов А. В., Тягнибок О. Я., Аваков А. Б., Мосийчук И. В., Ляшко О. В., Луценко Ю. В", — сказала РИА Новости Поклонская, которая ранее занимала пост прокурора Крыма.