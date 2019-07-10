Поклонская посоветовала Зеленскому кандидатов для уголовного преследования

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому обратить внимание на ряд кандидатов для уголовного преследования.
Ранее Зеленский на встрече с властями Киевской области и активистами выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, заявив, что тот был судим за разбой.
"С учетом моего прокурорского прошлого хочу облегчить работу президента Украины по выявлению таких представителей власти и подсказать следующих на выход: Парубий А. В., Кличко В. В., Порошенко П. А., Турчинов А. В., Тягнибок О. Я., Аваков А. Б., Мосийчук И. В., Ляшко О. В., Луценко Ю. В", — сказала РИА Новости Поклонская, которая ранее занимала пост прокурора Крыма.
Парламентарий отметила, что на Украине до Владимира Зеленского наличие криминального прошлого являлось некой визитной карточкой представителей государственной власти, которая была захвачена преступным путем.
"Повеселило то, как президент погнал одного из таких чиновников в Киевской области — секретаря Бориспольского горсовета", — заключила депутат.