Знак для беременных за рулем не должен быть обязательным, считает эксперт

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Идея о введении наклейки "Беременная женщина за рулем" правильная, но такой знак не должен быть обязательным, считает председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос об установке на автомобилях специальных знаков, демонстрирующих, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать. По мнению депутата, так можно было бы снизить количество ДТП с их участием.

"Идея вешать на автомобиль знаки "Беременная женщина за рулем" совершенно правильная. Все-таки в большинстве своем наши водители ведут себя на дороге культурно и при виде такой наклейки будут вдвойне аккуратны. В конце концов, есть же подобные наклейки в метро и в наземном транспорте, призывающие уступать места", - сказал Цветков РИА Новости.