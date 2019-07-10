Россия и Иран договорились продолжать контакты по сирийскому урегулированию

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия и Иран по итогам визита в Тегеран спецпосланника президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева договорились продолжать регулярные контакты по региональным и международным делам, в том числе по сирийскому урегулированию, сообщает МИД РФ в среду.

В ведомстве напомнили, что Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в рамках визита межведомственной делегации с представителями Минобороны России посетили Тегеран и встретились во вторник с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани, а также провели консультации со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации в регионе Ближнего Востока с акцентом на положение дел в Сирии, а также в Йемене. В контексте сирийского урегулирования были подробно рассмотрены вопросы стабилизации обстановки "на земле" при продолжении борьбы с террористами, а также задачи постконфликтного восстановления САР и содействия возвращению сирийских беженцев и временно перемещенных лиц", - говорится в сообщении МИД РФ.

Также стороны обсудили перспективы завершения формирования конституционной комиссии по Сирии.