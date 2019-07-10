Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Собственник украинского канала NewsOne, политик Тарас Козак на встрече с премьер-министром РФ, лидером партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым подтвердил, что телемост с Москвой не состоится в целях безопасности.

"В пятницу должен был состояться телемост между Украиной и Россией... но телемост не состоится. Он должен был состояться на том канале, которым я владею, но в целях безопасности мы его отменили", - сказал Козак на встрече в штабе "Единой России" в среду.

"Такой телемост - я сегодня утром смотрел, что он состоится в пятницу на российском телевидении", - добавил политик.

Он также поблагодарил российских журналистов за поддержку и освещение ситуации, в которой на канал оказывалось давление со стороны украинских властей.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым - с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.