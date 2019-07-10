Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T18:37Z
https://ria.ru/20190710/1556398359.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155633/71/1556337154_267:721:2540:2000_1036x0_80_0_0_bdfc564271d78541ba4885a95e7d8365.jpg
РИА Новости

Собственник NewsOne подтвердил, что телемоста не будет в целях безопасности

Вчера, 18:37
1489
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у офиса телеканала NewsOne
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Собственник украинского канала NewsOne, политик Тарас Козак на встрече с премьер-министром РФ, лидером партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым подтвердил, что телемост с Москвой не состоится в целях безопасности.
"В пятницу должен был состояться телемост между Украиной и Россией... но телемост не состоится. Он должен был состояться на том канале, которым я владею, но в целях безопасности мы его отменили", - сказал Козак на встрече в штабе "Единой России" в среду.
"Такой телемост - я сегодня утром смотрел, что он состоится в пятницу на российском телевидении", - добавил политик.
Он также поблагодарил российских журналистов за поддержку и освещение ситуации, в которой на канал оказывалось давление со стороны украинских властей.
Председатель Единой России, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции Единой России. 5 июля 2019
Вчера, 17:00
Медведев прокомментировал отмену телемоста с Украиной
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым - с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
9 июля, 17:42
СБУ продолжит расследование против NewsOne, несмотря на отмену телемоста
640404
Обсудить 0
Телемост Россия - УкраинаNewsOneРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Грызлов предложил Медведчуку переименовать партию в "Народную платформу"
РИА
Новости
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Британия не дала визу российскому дипломату
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Лента
новостей
На шоссе в США прошел дождь из денег
На шоссе в США прошел "дождь из денег"
Председатель Единой России, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции Единой России. 5 июля 2019
Медведев прокомментировал отмену телемоста с Украиной
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Совладелица "Рустави 2" потребовала уволить гендиректора канала
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Поклонская посоветовала Зеленскому кандидатов для уголовного преследования
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал ситуацию с газом на Украине абсурдной и дурацкой
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Иранские военные в Ормузском проливе
Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
10:04Рябков оценил перспективы новой встречи с Хейлом
Лента новостейМолния