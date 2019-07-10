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РИА Новости

Бойко назвал ситуацию с телемостом истерикой остатка уходящей власти

Вчера, 18:37
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сопредседатель политической партии Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко назвал ситуацию с отменой телемоста между РФ и Украиной истерикой остатка уходящей украинской власти и представителей новой власти.
"Я считаю, что NewsOne поступил правильно, когда отменил телемост... Это реальная угроза жизни журналистов, ни одна политическая передача не стоит жизни. И правильно сделали, что ушли от этого конфликта. А на самом деле это была реальная истерика остатка уходящей власти, представителей новой власти, националистов... Потому что любой ценой хотят затормозить нормализацию отношений с РФ и остановку военного конфликта. Вот это паразитирование на войне, оно ещё продолжается и продолжается в худшем виде, когда запрещают и душат свободу слова", - сказал Бойко журналистам после встречи в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
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Председатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук добавил, что считает этот инцидент попыткой "сделать прессу ручной". По его словам, странно, что это "делается при новом президенте".
"Очевидно, это убеждения этого человека, и он считает, что это нормальное явление", - сказал Медведчук.
Над пропастью во лжи
8 июля, 17:15
Над пропастью во лжи
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
Председатель Единой России, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции Единой России. 5 июля 2019
Вчера, 17:00
Медведев прокомментировал отмену телемоста с Украиной
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Телемост Россия - УкраинаСитуация на УкраинеNewsOneЮрий БойкоУкраинаВ мире
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