Бойко назвал ситуацию с телемостом истерикой остатка уходящей власти

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сопредседатель политической партии Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко назвал ситуацию с отменой телемоста между РФ и Украиной истерикой остатка уходящей украинской власти и представителей новой власти.

"Я считаю, что NewsOne поступил правильно, когда отменил телемост... Это реальная угроза жизни журналистов, ни одна политическая передача не стоит жизни. И правильно сделали, что ушли от этого конфликта. А на самом деле это была реальная истерика остатка уходящей власти, представителей новой власти, националистов... Потому что любой ценой хотят затормозить нормализацию отношений с РФ и остановку военного конфликта. Вот это паразитирование на войне, оно ещё продолжается и продолжается в худшем виде, когда запрещают и душат свободу слова", - сказал Бойко журналистам после встречи в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Председатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук добавил, что считает этот инцидент попыткой "сделать прессу ручной". По его словам, странно, что это "делается при новом президенте".

"Очевидно, это убеждения этого человека, и он считает, что это нормальное явление", - сказал Медведчук.

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.