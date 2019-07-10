Испанцы месяцами не могут вывезти детей от суррогатных матерей с Украины

МАДРИД, 10 июл – РИА Новости, Елена Шестернина. Испанские семьи, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей на Украине, месяцами не могут получить необходимые документы и вывезти детей из страны. Речь идет о 140 детях. В чем причина очередного конфликта между испанскими властями и родителями, разбиралась корреспондент РИА Новости.

Испанское законодательство не признает суррогатное материнство. Несмотря на это, ежегодно сотни семей ездят в различные страны мира, в том числе на Украину и в Грузию, где услуга суррогатного материнства обходится от 30 тысяч до 60 тысяч евро.

Согласно данным организации "Это наши дети", в Испанию привозят от семисот до тысячи таких детей в год. Чтобы вывезти ребенка, раньше было достаточно зарегистрировать его в консульстве на основании ДНК-теста генетического отца-испанца. Однако после серии скандалов такую процедуру на Украине окончательно отменили. В виде исключения в феврале 2019 года испанские документы получили последние 39 детей.

© Фото : предоставлено ассоциацией Apingu Акция протеста перед испанским посольством в Киеве © Фото : предоставлено ассоциацией Apingu Акция протеста перед испанским посольством в Киеве

Однако многие семьи ждали рождения ребенка уже после февраля, другие запустили процедуру поиска суррогатной матери задолго до решения испанских властей и заплатили деньги. Сейчас получить испанское гражданство для ребенка они могут только в судебном порядке на территории Испании. Чтобы вывезти новорожденного, необходимо сначала сделать украинские документы.

Маргарита приехала в Киев две недели назад из Севильи. Она говорит, что многие семьи, чьи дети, как и ее, были рождены украинками, ждут по четыре-пять месяцев оформления документов.

"Нам надо зарегистрировать ребенка, потом делать украинский паспорт. Перед этим зачем-то надо получать в консульстве отказ в испанских документах. Предстоит искать адвоката, переводчика. Потом уже в Испании вновь платить адвокатам и решать вопрос в суде – добиваться усыновления", - рассказала она РИА Новости.

Маргарита обвиняет правительство Испании в нарушении конституции, где "записано, что если родитель испанец, то ребенка признают испанцем".

Поисками суррогатной матери она начала заниматься в 2017 году. Обратиться в киевскую клинику репродуктивной медицины Biotexcom посоветовали знакомые, которые успешно прошли всю процедуру несколько лет назад. В июле 2018 года генпрокуратура и военная прокуратура Украины заподозрили руководство клиники в торговле людьми, подделке документов и уклонении от уплаты налогов. После этого в Испании разразился скандал и МИД временно прекратил вписывать детей в реестр консульств. Через какое-то времени практику возобновили, но ненадолго.

"Если бы я знала, во что это выльется, я бы этим не занималась. Руки опускаются", - признается Маргарита. До сих пор весь процесс ей обошелся в 39 тысяч евро, теперь предстоит искать деньги на адвокатов.

© Фото : предоставлено ассоциацией Apingu Акция протеста перед испанским посольством в Киеве © Фото : предоставлено ассоциацией Apingu Акция протеста перед испанским посольством в Киеве

По словам Маргариты, аналогичная проблема существует и в Грузии, но ситуация там лучше. Во-первых, меньшее количество испанцев едет в эту страну по сравнению с Украиной, во-вторых, получить грузинский паспорт можно быстрее – меньше бюрократии.

"Моя семья в Испании ждет, что мы приедем. Мой отец болен раком. Я хочу, чтобы он успел увидеть ребенка", - говорит испанка.

Ребенок Эльсы должен родиться в январе. Она говорит, что "Украина не обязана давать паспорта, которые не будут использовать эти дети".

"Глупость получать паспорт только для того, чтобы выехать из страны", - говорит женщина, которая начала процесс около двух лет назад и не готова отказаться ни от своих планов, ни терять вложенные средства.

Эльcа помогает платформе Apingu, которая объединяет испанских родителей, столкнувшихся с этой проблемой. В прошлую пятницу платформа организовала акцию протеста у посольства Испании в Киеве, где ее участники зачитали открытое письмо и.о. премьера Испании Педро Санчесу, в котором напомнили о его предвыборных обещаниях урегулировать проблему суррогатного материнства. Новая акция состоится 12 июля. На этот раз испанские семьи зачитают послание и.о. вице-премьера Кармен Кальво с аналогичными требованиями.

Активисты обвиняют ее в том, что, провозглашая себя феминисткой, одновременно называет этих детей "побочной продукцией эксплуатации". И задают вопрос, что бы она делала в случае, если бы не смогла родить сама? Ведь процесс усыновления может занять пятнадцать лет. При этом, обращают внимание в Apingu, тех проблем, с которыми столкнулись испанцы на Украине и в Грузии, в США, например, нет: вопрос о признании родства между ребенком и его биологическими родителями решается там в местных судах.

Испанский МИД продолжает призывать граждан страны соблюдать законы.

"Посольство Испании в Киеве с 2016 года публично не рекомендует приезжать на Украину для процедуры суррогатного материнства, которая противоречит испанскому законодательству. Наше посольство и правительство Испании ставит во главу угла обеспечение интересов ребенка и прав женщины, невзирая на национальность", - заявил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве.

При этом испанские дипломаты в курсе проблемы с задержкой выдачи украинских паспортов.