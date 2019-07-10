Сценарии транзита газа через Украину требуют доработки, заявил Бойко

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украинский политик, сопредседатель партии "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко на встрече с премьер-министром РФ, лидером "Единой России" Дмитрием Медведевым заявил, что по контракту на транзит российского газа через Украину есть два сценария, требующих доработки, договорились о новом раунде переговоров после парламентских выборов на Украине.

"Есть два сценария, по которым мы можем идти для того, чтобы сохранить нашу газотранспортную систему и обеспечить ее работу. Оба сценария требуют еще дополнительных консультаций", - сказал он, говоря о продлении транзита газа. Следующий раунд переговоров, по его словам, пройдет после выборов в украинскую Раду, намеченных на 21 июля.

По словам Бойко, наиболее реальным является "сценарий консорциума, который бы учел интересы России как поставщика газа, Украины, как транзитера, и стран Европейского союза, как потребителей".

"Но здесь мы будем способны перейти к практической его реализации уже после парламентских выборов, когда получим возможность влиять на процессы с точки зрения присутствия во власти или со стороны парламента", - уточнил он.

"Мы договорились о следующем раунде переговоров по этому вопросу сразу после выборов", - подчеркнул Бойко.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года.

Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы - быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко 25 апреля сообщил, что украинская компания предложит "Газпрому" забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет.