Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T17:39Z
https://ria.ru/20190710/1556395100.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147258/69/1472586984_0:16:3020:1715_1036x0_80_0_0_2f3233bfbdfd52e63e051f0eeb166411.jpg
РИА Новости

Британские инспекторы прибыли на крупнейшую российскую базу за рубежом

Вчера, 17:39
1588
© РИА Новости / Амир Исаев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане
Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане
© РИА Новости / Амир Исаев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британские инспекторы приехали на российскую военную базу в Таджикистане, крупнейшую из подобных объектов ВС РФ, в рамках Венского документа, сообщил журналистам в среду начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
По его словам, цель инспекции – "определить наличие или отсутствие военной деятельности".
"В период с 8 по 11 июля на территории Таджикистана в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Великобритания проводит инспекцию указанного района. В районе, где провидится инспекция, дислоцируется 201-я военная база Вооруженных сил РФ", - сказал он.
В ходе работы инспекторы уже посетили учебные районы и полигоны. Кроме того, командование 201-й базы провело для них брифинг.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
24 июня, 16:44
Военный эксперт объяснил значение полетов военных самолетов России над СШАРоссийские военные выполнят полеты над США и Швецией в рамках Договора по открытому небу. Запад достаточно неохотно идет на продолжение этой практики, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.
Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
12420671
Обсудить 1
ОБСЕВеликобританияТаджикистанРоссияБезопасность
Рекомендуем
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, который находится с визитом на Украине, после возложения цветов к мемориалу Небесной сотни в Киеве. 6 марта 2019
Действия России мешают развитию двусторонних отношений, заявил Хейл
РИА
Новости
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Символика RT
Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Совладелица "Рустави 2" потребовала уволить гендиректора канала
Лента
новостей
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия не собирается отчитываться перед США по Венесуэле, заявил Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Рябков прокомментировал поставки российской военной техники в Венесуэлу
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Иран ответил на обвинения в попытке задержать британский танкер
Геннадий Падалка
Космонавт Падалка остался на Маврикии после участия в кругосветном перелете
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Сценарии транзита газа через Украину требуют доработки, заявил Бойко
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Британия не дала визу российскому дипломату
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
Медведев назвал ситуацию с газом на Украине абсурдной и дурацкой
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
Лента новостейМолния