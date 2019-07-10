Британские инспекторы прибыли на крупнейшую российскую базу за рубежом

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Британские инспекторы приехали на российскую военную базу в Таджикистане, крупнейшую из подобных объектов ВС РФ, в рамках Венского документа, сообщил журналистам в среду начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, цель инспекции – "определить наличие или отсутствие военной деятельности".

"В период с 8 по 11 июля на территории Таджикистана в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Великобритания проводит инспекцию указанного района. В районе, где провидится инспекция, дислоцируется 201-я военная база Вооруженных сил РФ", - сказал он.

В ходе работы инспекторы уже посетили учебные районы и полигоны. Кроме того, командование 201-й базы провело для них брифинг.

Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции.