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РИА Новости

ОП обратится в ООН из-за призыва журналиста снести памятник под Прохоровкой

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбщественная палата России
Общественная палата России
© РИА Новости / Антон Денисов
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Общественная палата России. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Общественная палата России в связи с призывом немецкого журналиста снести памятник Победы на Прохоровском поле обратится в Совет Безопасности ООН "по очередному факту фальсификации истории", заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, никакого крупного боя там не было. Высказывание вызвало широкий резонанс. Министр культуры Владимир Мединский сравнил публикацию с попытками нацистских генералов в 1950-60-х годах "выиграть войну в мемуарах", а в РВИО назвали предложение "кощунственным шагом".
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
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"От имени комиссии ОПРФ обратимся по очередному факту фальсификации истории в Совет Безопасности ООН. Напомню, что в 2018 году Организацией была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. Более 130 государств её поддержали, потому что осознают, что фальсификация истории ведёт к возрождению экстремистских идеологий, к ксенофобии и нетерпимости, к развязыванию конфликтов", - сказала Сутормина.
Подобные высказывания недопустимы, добавила она, европейское и международное сообщество должно давать подобным заявлениям "жесткую бескомпромиссную оценку".
"Считаю, что человек сделал это специально, поскольку через несколько дней будет отмечаться 76-я годовщина битвы под Прохоровкой. Это провокация. И должны последовать соответствующие реакции. Тем более журналист не имеет права в силу своей профессии, компетенций давать не проверенную информацию", - подытожила председатель комиссии ОП РФ.
Ранее специалист по связям с общественностью музея боевой славы Третьего ратного поля России Алексей Литвяков сообщил РИА Новости, что заявления немецкого журналиста в газете Die Welt о том, что на Прохоровском поле не было крупного сражения, не имеют ничего общего с действительностью, поскольку основаны не на документах, а лишь на фотографиях.
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Историк назвал статью о бое под Прохоровкой чудовищной ложью
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