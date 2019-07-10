ОП обратится в ООН из-за призыва журналиста снести памятник под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Общественная палата России в связи с призывом немецкого журналиста снести памятник Победы на Прохоровском поле обратится в Совет Безопасности ООН "по очередному факту фальсификации истории", заявила РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, использовавшего фото из немецких архивов, никакого крупного боя там не было. Высказывание вызвало широкий резонанс. Министр культуры Владимир Мединский сравнил публикацию с попытками нацистских генералов в 1950-60-х годах "выиграть войну в мемуарах", а в РВИО назвали предложение "кощунственным шагом".

"От имени комиссии ОПРФ обратимся по очередному факту фальсификации истории в Совет Безопасности ООН. Напомню, что в 2018 году Организацией была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. Более 130 государств её поддержали, потому что осознают, что фальсификация истории ведёт к возрождению экстремистских идеологий, к ксенофобии и нетерпимости, к развязыванию конфликтов", - сказала Сутормина.

Подобные высказывания недопустимы, добавила она, европейское и международное сообщество должно давать подобным заявлениям "жесткую бескомпромиссную оценку".

"Считаю, что человек сделал это специально, поскольку через несколько дней будет отмечаться 76-я годовщина битвы под Прохоровкой. Это провокация. И должны последовать соответствующие реакции. Тем более журналист не имеет права в силу своей профессии, компетенций давать не проверенную информацию", - подытожила председатель комиссии ОП РФ.