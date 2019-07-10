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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В Мосгоризбиркоме назвали заявления Гудкова о нарушениях провокацией

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Члены окружной избирательной комиссии не допустили кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова к проверке подписей его оппонента, потому что он сдал свои подписи позже, все его заявления по этому вопросу являются провокацией, заявил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков написал на своей странице в Facebook, что избирком отказал ему в праве ознакомиться с подписями его оппонента по округу Романа Бабаяна до момента его регистрации, таким образом, он сможет ознакомиться с подписями, "когда решения уже будут приняты". Также он пишет, что его проверяют тщательнее, чем остальных кандидатов, специально для него согласовывали двух новых экспертов, при том что остальных кандидатов проверял один эксперт.
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По словам Реута, Гудкова не пригласили на проверку подписей его оппонента, так как Бабаян сдал подписные листы 5 июля, а Гудков - во второй половине дня 6 июля.
"Комиссия обязана приглашать на проверку подписных листов самого кандидата, подписи которого проверяются, и других кандидатов, которые к этому времени уже тоже представили подписи. Соответственно, поскольку проверку подписных листов Бабаяна проводили до того, как Гудков заявился со своими подписями, естественно, в соответствии с законом, комиссия его не приглашала на эту проверку. Никакого нарушения в этом нет", - отметил Реут.
Он также добавил, что комиссия имеет право представить на ознакомление подписные листы кандидатов только после окончания проверки окружной комиссии. Что касается количества экспертов, их стало больше, так как они проверяют сразу нескольких кандидатов, отметил член Мосгоризбиркома.
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"Проверяют не только его подписи, но и других кандидатов. Поэтому, в связи с тем, что объем работы увеличился, пришел второй эксперт. Это абсолютно нормально. Это дело окружной комиссии, как и кого она привлекает из числа экспертов к этой работе", - сказал Реут.
По его словам, действия комиссии абсолютно законны, никакого нарушения равноправия кандидатов нет.
"Все, что он заявляет сейчас, - это провокация", - добавил Реут.
Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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