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РИА Новости

Медведев прокомментировал отмену телемоста с Украиной

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции "Единой России". 5 июля 2019
Председатель Единой России, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической конференции Единой России. 5 июля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал поведение киевских властей, под давлением которых был отменен телемост с Москвой, параноидальным, а ситуацию с преследованием украинского канала - юридическим фиглярством.
"Я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение. И вот это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось... с возбуждением уголовных дел по измене родины", - сказал Медведев на встрече с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в штабе "Единой России" в среду.
Он напомнил собравшимся о телемостах СССР с США. "Это же происходило на каком фоне? Это происходило на фоне того, как в определенный период развивались отношения между СССР и США, когда в шутку президент Рональд Рейган сказал: "Я только что отдал приказание нанести ракетный удар по Советскому Союзу". Потом повернулся и сказал - это шутка. Но мы понимаем, до какого уровня дошло противостояние между системами в начале 80-х годов. Но все это закончилось телемостами, и тогда никто уголовных дел не возбуждал", - сказал Медведев.
Он отметил, что надеется на то, что "странные тенденции и странные поступки" Киева останутся в прошлом, и контакты между людьми "будут прежними".
Народный депутат Украины Наталья Королевская на заседании Верховной рады Украины в Киеве
9 июля, 19:24
Депутат Рады назвала срыв телемоста с Россией политическим террором
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Он добавил, что украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.
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Телемост Россия - УкраинаNewsOneДмитрий МедведевРоссияУкраинаВ мире
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