Медведев прокомментировал отмену телемоста с Украиной

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал поведение киевских властей, под давлением которых был отменен телемост с Москвой, параноидальным, а ситуацию с преследованием украинского канала - юридическим фиглярством.

"Я бы сказал, что это паранойя. Это параноидальное поведение. И вот это все юридическое фиглярство, которое вокруг этого развернулось... с возбуждением уголовных дел по измене родины", - сказал Медведев на встрече с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в штабе "Единой России" в среду.

Он напомнил собравшимся о телемостах СССР с США. "Это же происходило на каком фоне? Это происходило на фоне того, как в определенный период развивались отношения между СССР и США, когда в шутку президент Рональд Рейган сказал: "Я только что отдал приказание нанести ракетный удар по Советскому Союзу". Потом повернулся и сказал - это шутка. Но мы понимаем, до какого уровня дошло противостояние между системами в начале 80-х годов. Но все это закончилось телемостами, и тогда никто уголовных дел не возбуждал", - сказал Медведев.

Он отметил, что надеется на то, что "странные тенденции и странные поступки" Киева останутся в прошлом, и контакты между людьми "будут прежними".

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост, ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал NewsOne заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.