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2019-07-10T16:56Z
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РИА Новости

Литовская комиссия по телерадиовещанию запретила доступ к сайту Sputnik

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном форуме "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном форуме Арктика — территория диалога в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном форуме "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 10 июл — РИА Новости. Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению предписала провайдерам заблокировать на территории страны сайт агентства Sputnik Литва.
Как отметили в пресс-службе регулятора, третьего июля Литовское радио и телевидение сообщило о том, что агентство размещало их материалы без разрешения.
Офис телеканала RT в Москве
Вчера, 02:05
Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
"LRT обращался к администратору веб-сайта и хостинг-провайдеру с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать — администратор этого веб-сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы", — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что на момент обращения опубликовано 1464 статьи.
Решение вступит в силу, если его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.
Ранее заблокировать сайт призвали депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. Восемнадцатого июня они заявили, что материалы агентства "искажают реальность", в том числе историю так называемых "литовских партизан".
Папка с логотипом Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию. Архивное фото
5 июля, 11:43
Литва закрывает "российское", а России это почему-то не нравитсяМИД РФ призывает ОБСЕ оценить действия Литвы, которая заблокировала семь сайтов, транслировавших российские телеканалы. Литовцы недоумевают: а что мы такого сделали?
Запрет доступа к сайту Sputnik Литва раскритиковали в Союзе журналистов России. Так, глава организации Владимир Соловьев заявил, что повестка российского портала не вписывается в "мейнстрим литовских каналов".
Поэтому это вопрос только сожаления. Это в очередной раз показывает, какая свобода прессы существует в наших соседних прибалтийских республиках", - сказал Соловьев РИА Новости.
В конце мая шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по прилете в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Ему закрыли въезд на пять лет и в тот же день выдворили из страны.
В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии балтийских государств по воспрепятствованию работе российских СМИ. Эти случаи "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова", отметили в ведомстве.
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SputnikЛитваВ мире
Популярные комментарии
Считаю, что нам не нужно церемониться и выдворить все литовские СМИ из нашей страны! От этого в России только воздух чище будет! А то так уже достало это засилье от прозападных и конкретно западных пропагандистских тенденциозных медиа средств...
10 июля, 17:00
Игорь Соколов
4400003
Свобода слова! И эти люди еще имеют наглость кого-то учить демократии?? =)
10 июля, 17:33
rross
2300002
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