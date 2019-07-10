Литовская комиссия по телерадиовещанию запретила доступ к сайту Sputnik

ВИЛЬНЮС, 10 июл — РИА Новости. Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению предписала провайдерам заблокировать на территории страны сайт агентства Sputnik Литва.
Как отметили в пресс-службе регулятора, третьего июля Литовское радио и телевидение сообщило о том, что агентство размещало их материалы без разрешения.
"LRT обращался к администратору веб-сайта и хостинг-провайдеру с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать — администратор этого веб-сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы", — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что на момент обращения опубликовано 1464 статьи.
Решение вступит в силу, если его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.
Ранее заблокировать сайт призвали депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. Восемнадцатого июня они заявили, что материалы агентства "искажают реальность", в том числе историю так называемых "литовских партизан".
Запрет доступа к сайту Sputnik Литва раскритиковали в Союзе журналистов России. Так, глава организации Владимир Соловьев заявил, что повестка российского портала не вписывается в "мейнстрим литовских каналов".
Поэтому это вопрос только сожаления. Это в очередной раз показывает, какая свобода прессы существует в наших соседних прибалтийских республиках", - сказал Соловьев РИА Новости.
В конце мая шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по прилете в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Ему закрыли въезд на пять лет и в тот же день выдворили из страны.
В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии балтийских государств по воспрепятствованию работе российских СМИ. Эти случаи "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова", отметили в ведомстве.