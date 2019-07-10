Литовская комиссия по телерадиовещанию запретила доступ к сайту Sputnik

Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном форуме "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном форуме "Арктика — территория диалога" в Санкт-Петербурге

ВИЛЬНЮС, 10 июл — РИА Новости. Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению предписала провайдерам заблокировать на территории страны сайт агентства Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению предписала провайдерам заблокировать на территории страны сайт агентства Sputnik Литва

Как отметили в пресс-службе регулятора, третьего июля Литовское радио и телевидение сообщило о том, что агентство размещало их материалы без разрешения.

"LRT обращался к администратору веб-сайта и хостинг-провайдеру с просьбой удалить незаконно опубликованный контент, защищенный авторским правом, но его продолжали незаконно публиковать — администратор этого веб-сайта продолжал косвенно поощрять пользователей использовать незаконно опубликованные материалы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на момент обращения опубликовано 1464 статьи.

Решение вступит в силу, если его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.

Ранее заблокировать сайт призвали депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. Восемнадцатого июня они заявили, что материалы агентства "искажают реальность", в том числе историю так называемых "литовских партизан".

Sputnik Литва раскритиковали в Союзе журналистов России. Так, глава организации Владимир Соловьев заявил, что повестка российского портала не вписывается в "мейнстрим литовских каналов". Запрет доступа к сайтураскритиковали в Союзе журналистов России. Так, глава организации Владимир Соловьев заявил, что повестка российского портала не вписывается в "мейнстрим литовских каналов".

Поэтому это вопрос только сожаления. Это в очередной раз показывает, какая свобода прессы существует в наших соседних прибалтийских республиках", - сказал Соловьев РИА Новости.

В конце мая шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали по прилете в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Ему закрыли въезд на пять лет и в тот же день выдворили из страны.