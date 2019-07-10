Медведев назвал ситуацию с газом на Украине абсурдной и дурацкой

Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал "абсурдной и дурацкой" ситуацию, когда граждане Украины переплачивают за газ четверть цены. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в офисе "Единой России".

"И все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются (на Украине. — Прим. ред.), — абсолютно несостоятельны", — отметил глава правительства.

Медведев добавил, что для сохранения транзита газа через Украину существуют два решения: продление существующего контракта или создание консорциума по управлению газотранспортной системой при участии "Газпрома".

"Угроза техногенной катастрофы"

Ранее "Нафтогаз" заявил об угрозе техногенной катастрофы, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа. По словам главы компании Андрея Коболева, без 20 миллиардов кубометров газа к началу отопительного сезона Украина "без преувеличения, замерзнет".

Он уточнил, что сейчас в подземных хранилищах находится 13,8 миллиарда кубометров газа. Для выхода на целевые показатели нужно каждый день закачивать по 60 миллионов кубометров.

В конце июня о критическом дефиците газа в хранилищах также предупреждал "Укртрансгаз" — оператор украинской газотранспортной системы. В компании также сообщили, что имеется долг перед поставщиками — 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей). В связи с этим "Укртрансгаз" заявил о реальной опасности чрезвычайной ситуации государственного масштаба.

Ситуация с транзитом

Контракт на транзит газа из России через Украину в Европу истекает в конце года. Переговоры о новом договоре ведутся в трехстороннем формате с участием Москвы, Киева и Еврокомиссии.

Последний раунд консультаций состоялся в январе в Брюсселе, но конкретных договоренностей достигнуто не было. ЕК между тем сделала предложение относительно будущего договора: он должен быть подписан на срок свыше десяти лет, его объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации ГТС Украины.