Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-10T17:13Z
https://ria.ru/20190710/1556392879.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155639/45/1556394562_0:1700:2048:2852_1036x0_80_0_0_3718791008287ed5aa51fe6d26c78716.jpg
РИА Новости

Медведев назвал ситуацию с газом на Украине абсурдной и дурацкой

Вчера, 16:44
15373
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь"
Дмитрий Медведев во время встречи с делегацией украинской партии Оппозиционная платформа - за жизнь
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал "абсурдной и дурацкой" ситуацию, когда граждане Украины переплачивают за газ четверть цены. Такое заявление он сделал во время встречи с представителями украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в офисе "Единой России".

"И все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются (на Украине. — Прим. ред.), — абсолютно несостоятельны", — отметил глава правительства.

Медведев добавил, что для сохранения транзита газа через Украину существуют два решения: продление существующего контракта или создание консорциума по управлению газотранспортной системой при участии "Газпрома".
Газовый трубопровод в Закарпатской области Украины
21 июня, 06:14
На Украине предсказали последствия потери газовой трубы

"Угроза техногенной катастрофы"

Ранее "Нафтогаз" заявил об угрозе техногенной катастрофы, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа. По словам главы компании Андрея Коболева, без 20 миллиардов кубометров газа к началу отопительного сезона Украина "без преувеличения, замерзнет".
Он уточнил, что сейчас в подземных хранилищах находится 13,8 миллиарда кубометров газа. Для выхода на целевые показатели нужно каждый день закачивать по 60 миллионов кубометров.
В конце июня о критическом дефиците газа в хранилищах также предупреждал "Укртрансгаз" — оператор украинской газотранспортной системы. В компании также сообщили, что имеется долг перед поставщиками — 4,1 миллиарда гривен (9,8 миллиарда рублей). В связи с этим "Укртрансгаз" заявил о реальной опасности чрезвычайной ситуации государственного масштаба.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
5 июля, 13:10
Медведчук прокомментировал вопрос транзита российского газа через Украину

Ситуация с транзитом

Контракт на транзит газа из России через Украину в Европу истекает в конце года. Переговоры о новом договоре ведутся в трехстороннем формате с участием Москвы, Киева и Еврокомиссии.
Последний раунд консультаций состоялся в январе в Брюсселе, но конкретных договоренностей достигнуто не было. ЕК между тем сделала предложение относительно будущего договора: он должен быть подписан на срок свыше десяти лет, его объемы — быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации ГТС Украины.
В Москве заявляли, что готовы продлить контракт на транзит на прежних условиях, а также возобновить поставки газа Украине, причем по цене на 25% ниже нынешней.
Газодобывающее предприятие на Украине
28 июня, 14:26
Миллер пошутил о судьбе транзита газа через Украину в новом году
797993458
Обсудить 20
Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСРоссияДмитрий МедведевУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Правительство какой страны он возглавляет?
10 июля, 17:08
и иван иванов первый
4240002
Украинцам уже второй раз прозрачно намекают за кого голосовать если не хотят замерзнуть уже этой зимой.Если и сейчас не поймут Россия умывает руки.
10 июля, 18:32
Максим Егорыч
1000113
Рекомендуем
Президент Украины на совещании в Борисполе (Киевская область). Скриншот
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
РИА
Новости
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Поезд в Московском метрополитене
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Генеральный директор телеканала Рустави 2 Николоз Гварамия
Глава "Рустави 2" нецензурно ответил на решение Путина по вину
Лента
новостей
Американский актер Рип Торн
Умер актер Рип Торн
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Самолет Airbus A380
EASA сообщила о риске появления трещин на крыльях Airbus A380
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Совладелица "Рустави 2" потребовала уволить гендиректора канала
Меркель в третий раз за месяц испытала приступ дрожи на публике
Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии
Торговый зал сбербанк CIB в главном офисе сбербанка по адресу Москва, улица Вавилова 19
Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Иранские военные в Ормузском проливе
Пентагон прокомментировал инцидент с иранскими катерами в Ормузском проливе
Танкер
Напрасные расходы: зачем Украина купила американскую нефть
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:48В РАН рассказали о заказах на отправку космических туристов на МКС
10:47Украинский генерал заявил, что парад в Киеве состоится
10:45Рябков: если ДСНВ не продлят, ответственны за это будут США
10:34МИД: США так и не ответили на предложения по стратегической стабильности
10:33В ДНР сотрудники МЧС попали под обстрел украинских силовиков
10:32МИД призвал к прямому диалогу военных России и США
10:31Рябков: Иран более года проявлял терпение в связи с ситуацией вокруг СППД
10:29Ростехнадзор выявил около 250 нарушений при проверках из-за ЧП с "Дружбой"
10:28В МЧС заявили, что пострадавших после хлопка газа в Москве нет
10:26В ДНР заявили о повреждении здания школы при обстреле ВСУ
10:26Никаких извинений в адрес России от Грузии не поступило, заявил Гаврилов
10:22В Башкирии назвали возможную причину массовой гибели пчел
10:20Рябков: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
10:20Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
10:19Рябков: США не желают связывать себя ограничениями в сфере безопасности
10:11В московской многоэтажке произошел хлопок газа
10:10СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов "Звезды"
10:08В Венесуэле практически нет российского техперсонала, заявил Рябков
10:08Россия представит дополнительные данные по инциденту в сирийской Думе
10:08В ГД оценили идею советника Зеленского переименовать Россию и русский язык
Лента новостейМолния