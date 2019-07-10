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РИА Новости

В Ленинградской области в ДТП погиб человек

Вчера, 16:43
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
"В 14.00 на втором километре автодороги "Гостицы-Сланцы" водитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со следовавшей во встречном направлении автомашиной Hyundai I 40", - сообщили в ГИБДД.
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Пассажир Hyundai Sonata погиб, а оба водителя, три пассажира Hyundai I 40 и четыре пассажира Hyundai Sonata, в том числе дети 6 и 12 лет, получили травмы и были госпитализированы.
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