В Ленинградской области в ДТП погиб человек

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

"В 14.00 на втором километре автодороги "Гостицы-Сланцы" водитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со следовавшей во встречном направлении автомашиной Hyundai I 40", - сообщили в ГИБДД.