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2019-07-10T16:42Z
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РИА Новости

В Москве задержали мужа подозреваемой в госизмене женщины, сообщили в ОНК

Вчера, 16:42
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ задержала по подозрению в госизмене гражданина РФ Константина Антонца, мужа Антонины Зиминой, которая находится под стражей в СИЗО "Лефортово", по обвинению в аналогичном преступлении, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
"Мне позвонил отец Зиминой и сообщил, что супруг его дочери Константин Антонец задержан. Звонил он, как я понял, из кабинета следователя ФСБ. Антонца задержали по подозрению в той же статье и, скорее всего, по тому же делу, что и Зимину Антонину", - сообщил правозащитник.
Еникеев рассказал, что ранее Антонину Зимину обвинили в госизмене, а сейчас она находится под стражей в "Лефортово".
РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
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ОНКФСБ РФМоскваПроисшествия
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