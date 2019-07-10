В Москве задержали мужа подозреваемой в госизмене женщины, сообщили в ОНК

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. ФСБ задержала по подозрению в госизмене гражданина РФ Константина Антонца, мужа Антонины Зиминой, которая находится под стражей в СИЗО "Лефортово", по обвинению в аналогичном преступлении, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.
"Мне позвонил отец Зиминой и сообщил, что супруг его дочери Константин Антонец задержан. Звонил он, как я понял, из кабинета следователя ФСБ. Антонца задержали по подозрению в той же статье и, скорее всего, по тому же делу, что и Зимину Антонину", - сообщил правозащитник.
Еникеев рассказал, что ранее Антонину Зимину обвинили в госизмене, а сейчас она находится под стражей в "Лефортово".
РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.