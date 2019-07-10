В Москве задержали мужа подозреваемой в госизмене женщины, сообщили в ОНК

"Мне позвонил отец Зиминой и сообщил, что супруг его дочери Константин Антонец задержан. Звонил он, как я понял, из кабинета следователя ФСБ. Антонца задержали по подозрению в той же статье и, скорее всего, по тому же делу, что и Зимину Антонину", - сообщил правозащитник.